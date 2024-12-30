Türkiye’deki radyo istasyonları ve frekansları listesi 2025

Türkiye, zengin radyo istasyonları ağıyla her yaştan ve her zevkten dinleyiciye hitap eden bir medya alanına sahiptir. Ülkenin dört bir yanında ulusal, bölgesel ve yerel radyo istasyonları bulunur. Farklı türlerde müzik, haber, kültür, spor ve dini içerikler sunan bu istasyonlar, frekanslarına göre ayrılmıştır. İşte Türkiye’deki radyo istasyonlarının ve frekanslarının eksiksiz bir listesi:

ULUSAL RADYO İSTASYONLARI VE FREKANSLARI

TRT FM FREKANS

TRT FM - 91.4

TRT TÜRKÜ FREKANS

TRT Türkü - 103.4 FM. Türk halk müziği sevenler için özel içerikler sunar, çeşitli frekanslardan dinlenebilir.

POWER FM FREKANS

Power FM - 100.0 FM (İstanbul) - Yabancı pop müziğin en popüler adreslerinden biridir.

METRO FM FREKANS

Metro FM - 97.2 FM (İstanbul) - Yabancı müzik ve hit şarkılara yer verir.

SLOW TÜRK FREKANS

Slow Türk - 95.4 FM (İstanbul) - Romantik şarkılar ve Türkçe slow müzik sevenlere hitap eder.

KRAL FM FREKANS

Kral FM - 92.0 FM (ülke genelinde) - Türkçe pop ve arabesk müziğin önde gelen kanallarından biridir.

BEST FM FREKANS

Best FM - 98.4 FM (İstanbul) - Pop müzik, haber ve eğlenceli programlarıyla tanınır.

ALEM FM FREKANS

Alem FM - 89.2 FM (İstanbul) - Pop müzik ve eğlence odaklı içerik sunar.

RADYO D FREKANS

Radyo D - 104.0 FM (İstanbul) - Hit Türkçe pop şarkılarla dolu bir yayın sunar.

SÜPER FM FREKANS

Süper FM - 90.8 FM (İstanbul) - Türkçe pop müziği öne çıkaran bir diğer önemli radyo istasyonudur.

SHOW RADYO FREKANS

Show Radyo - 89.8 FM (İstanbul) - Gündem haberleri ve Türkçe müzik yayınları ile bilinir.

NTV RADYO FREKANS

NTV Radyo - 102.8 FM (İstanbul) - Haber programları ile dikkat çeken bir radyo istasyonudur.

VİRGİN RADİO TÜRKİYE FREKANS

Virgin Radio Türkiye - 106.2 FM (İstanbul) - Yabancı pop müziğin önde gelen kanallarından biridir.

NUMBER ONE FM FREKANS

Number One FM - 102.4 FM (İstanbul) - Yabancı hit müzik dinlemek isteyenlerin tercihidir.

FENOMEN FM FREKANS

Fenomen FM - 100.4 FM (İstanbul) - Pop, dans ve elektronik müzik ile öne çıkar.

RADYO VİVA FREKANS

Radyo Viva - 90.0 FM (İstanbul) - Arabesk, nostalji ve Türkçe pop müzik yayını yapar.

PAL FM FREKANS

Pal FM - 106.6 FM (İstanbul) - Türkçe pop müziğin önemli kanallarından biridir.

BÖLGESEL RADYO İSTASYONLARI (ŞEHİR BAZLI FREKANSLAR)

RADYO EGE FREKANS

Radyo Ege - 92.7 FM (İzmir) - Türkçe pop ve yerel haber içerikleri sunar.

KARADENİZ FM FREKANS

Karadeniz FM - 98.2 FM (İstanbul'da da dinlenebilir) - Karadeniz müziği sevenler için en popüler kanallardan biridir..

RADYO ANKARA FREKANS

Radyo Ankara - 106.7 FM (Ankara) - Başkentte yayın yapan, Türkçe pop ve haber ağırlıklı bir kanaldır.

BURSA FM FREKANS

Bursa FM - 105.5 FM (Bursa) - Yerel müzik ve kültür içerikleri ile Bursa ve çevresine hitap eder.

RADYO ANTALYA FREKANS

Radyo Antalya - 94.0 FM (Antalya) - Akdeniz bölgesinin popüler müzik ve haber kanallarından biridir.Özel İlgi Alanlarına Göre Radyo İstasyonları

RADYO SPOR FREKANS

Radyo Spor - 107.2 FM (İstanbul) - Spor haberleri ve maç yorumları sunar.

RADYO TRAFİK FREKANS

Radyo Trafik - 104.2 FM (İstanbul) - Trafik durumu ve yol bilgileri ile sürücülere hizmet verir.

TRT NAĞME FREKANS

TRT Nağme - 101,6 FM Geleneksel Türk müziği içerikleriyle özel bir dinleyici kitlesine hitap eder.

RADYO FENOMEN FREKANS

Radyo Fenomen - 100.4 FM (İstanbul) - Dans müziği, elektronik ve pop türleri ile gençlerin tercihi.

Bu istasyonlar ve frekansları, Türkiye'nin dört bir yanındaki radyo dinleyicileri için geniş bir içerik yelpazesi sunmaktadır. İster müzik, ister haber, isterse dini içeriklerle ilgileniyor olun, Türkiye’de herkesin zevkine uygun bir radyo kanalı bulmak mümkündür. Radyo, Türkiye’de popülerliğini koruyan bir medya aracıdır ve bu istasyonlar sayesinde insanlar farklı türlerde içeriklere kolayca ulaşabilir.