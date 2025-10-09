Türkiye’deki Radyo Kanalları ve Frekansları (2025) | TRT, Kral FM, Power FM, Radyo Viva, Slow Türk
Türkiye Radyo Frekansları 2025 yılı ulusal, bölgesel ve yerel radyo istasyonları güncel liste merak ediliyor. TRT FM, Power FM, Metro FM, Best FM, Alem FM, Fenomen, Viva, Pal, Karadeniz FM, Ege FM ve daha birçok radyo frekans bilgisi makalemizde.
Türkiye, zengin radyo istasyonları ağıyla her yaştan ve her zevkten dinleyiciye hitap eden bir medya alanına sahiptir. Ülkenin dört bir yanında ulusal, bölgesel ve yerel radyo istasyonları bulunur. Farklı türlerde müzik, haber, kültür, spor ve dini içerikler sunan bu istasyonlar, frekanslarına göre ayrılmıştır. İşte Türkiye’deki radyo istasyonlarının ve frekanslarının eksiksiz bir listesi:
ULUSAL RADYO İSTASYONLARI VE FREKANSLARI
EN POPÜLER ULUSAL RADYOLAR (KISA LİSTE)
- TRT FM – 91.4 FM – Türkiye’nin en geniş kapsama alanına sahip ulusal radyosu
- Kral FM – 92.0 FM – Türkçe pop ve arabesk
- Power FM – 100.0 FM – Yabancı hit müzik
- Slow Türk – 95.4 FM – Romantik Türkçe müzik
- Best FM – 98.4 FM – Eğlenceli pop ve haber
TRT FM FREKANS
TRT FM - 91.4
TRT TÜRKÜ FREKANS
TRT Türkü - 103.4 FM. Türk halk müziği sevenler için özel içerikler sunar, çeşitli frekanslardan dinlenebilir.
Dinlemek için tıklayın.
POWER FM FREKANS
Power FM - 100.0 FM (İstanbul) - Yabancı pop müziğin en popüler adreslerinden biridir.
Dinlemek için tıklayın.
METRO FM FREKANS
Metro FM - 97.2 FM (İstanbul) - Yabancı müzik ve hit şarkılara yer verir.
Dinlemek için tıklayın.
SLOW TÜRK FREKANS
Slow Türk - 95.4 FM (İstanbul) - Romantik şarkılar ve Türkçe slow müzik sevenlere hitap eder.
Dinlemek için tıklayın.
KRAL FM FREKANS
Kral FM - 92.0 FM (ülke genelinde) - Türkçe pop ve arabesk müziğin önde gelen kanallarından biridir.
Dinlemek için tıklayın.
BEST FM FREKANS
Best FM - 98.4 FM (İstanbul) - Pop müzik, haber ve eğlenceli programlarıyla tanınır.
Dinlemek için tıklayın.
ALEM FM FREKANS
Alem FM - 89.2 FM (İstanbul) - Pop müzik ve eğlence odaklı içerik sunar.
RADYO D FREKANS
Radyo D - 104.0 FM (İstanbul) - Hit Türkçe pop şarkılarla dolu bir yayın sunar.
SÜPER FM FREKANS
Süper FM - 90.8 FM (İstanbul) - Türkçe pop müziği öne çıkaran bir diğer önemli radyo istasyonudur.
SHOW RADYO FREKANS
Show Radyo - 89.8 FM (İstanbul) - Gündem haberleri ve Türkçe müzik yayınları ile bilinir.
NTV RADYO FREKANS
NTV Radyo - 102.8 FM (İstanbul) - Haber programları ile dikkat çeken bir radyo istasyonudur.
VİRGİN RADİO TÜRKİYE FREKANS
Virgin Radio Türkiye - 106.2 FM (İstanbul) - Yabancı pop müziğin önde gelen kanallarından biridir.
NUMBER ONE FM FREKANS
Number One FM - 102.4 FM (İstanbul) - Yabancı hit müzik dinlemek isteyenlerin tercihidir.
FENOMEN FM FREKANS
Fenomen FM - 100.4 FM (İstanbul) - Pop, dans ve elektronik müzik ile öne çıkar.
RADYO VİVA FREKANS
Radyo Viva - 90.0 FM (İstanbul) - Arabesk, nostalji ve Türkçe pop müzik yayını yapar.
PAL FM FREKANS
Pal FM - 106.6 FM (İstanbul) - Türkçe pop müziğin önemli kanallarından biridir.
BÖLGESEL RADYO İSTASYONLARI (ŞEHİR BAZLI FREKANSLAR)
RADYO EGE FREKANS
Radyo Ege - 92.7 FM (İzmir) - Türkçe pop ve yerel haber içerikleri sunar.
KARADENİZ FM FREKANS
Karadeniz FM - 98.2 FM (İstanbul'da da dinlenebilir) - Karadeniz müziği sevenler için en popüler kanallardan biridir..
RADYO ANKARA FREKANS
Radyo Ankara - 106.7 FM (Ankara) - Başkentte yayın yapan, Türkçe pop ve haber ağırlıklı bir kanaldır.
BURSA FM FREKANS
Bursa FM - 105.5 FM (Bursa) - Yerel müzik ve kültür içerikleri ile Bursa ve çevresine hitap eder.
RADYO ANTALYA FREKANS
Radyo Antalya - 94.0 FM (Antalya) - Akdeniz bölgesinin popüler müzik ve haber kanallarından biridir.Özel İlgi Alanlarına Göre Radyo İstasyonları
RADYO SPOR FREKANS
Radyo Spor - 107.2 FM (İstanbul) - Spor haberleri ve maç yorumları sunar.
RADYO TRAFİK FREKANS
Radyo Trafik - 104.2 FM (İstanbul) - Trafik durumu ve yol bilgileri ile sürücülere hizmet verir.
TRT NAĞME FREKANS
TRT Nağme - 101,6 FM Geleneksel Türk müziği içerikleriyle özel bir dinleyici kitlesine hitap eder.
RADYO FENOMEN FREKANS
Radyo Fenomen - 100.4 FM (İstanbul) - Dans müziği, elektronik ve pop türleri ile gençlerin tercihi.
Bu istasyonlar ve frekansları, Türkiye'nin dört bir yanındaki radyo dinleyicileri için geniş bir içerik yelpazesi sunmaktadır. İster müzik, ister haber, isterse dini içeriklerle ilgileniyor olun, Türkiye’de herkesin zevkine uygun bir radyo kanalı bulmak mümkündür. Radyo, Türkiye’de popülerliğini koruyan bir medya aracıdır ve bu istasyonlar sayesinde insanlar farklı türlerde içeriklere kolayca ulaşabilir.
EN ÇOK DİNLENEN RADYO İSTASYONLARI (TÜRKİYE – 2025):
- Kral FM
- Power Türk
- TRT FM
- Slow Türk
- Best FM
Kaynak: RİAK (Radyo İzleme Araştırma Kurumu) verilerine göre 2025 yılının ilk yarısında bu istasyonlar en yüksek dinlenme oranına sahip oldu.
SIK ARANAN FREKANSLAR:
- Power FM frekansı: 100.0 FM (İstanbul)
- Kral FM frekansı: 92.0 FM (ülke geneli)
- TRT Türkü frekansı: 103.4 FM
- Slow Türk frekansı: 95.4 FM
- Radyo D frekansı: 104.0 FM
Tüm frekans listesine ulaşmak için pdf'i indirebilirsiniz.
RADYO TÜRÜNE GÖRE” SINIFLANDIRMA
- Müzik Radyoları: Kral FM, Slow Türk, Power FM, Best FM, Süper FM
- Haber ve Kültür Radyoları: NTV Radyo, TRT Radyo 1, Radyo D
- Spor Radyoları: Radyo Spor, TRT Spor Radyo
- Dini Radyolar: Diyanet Radyo, Moral FM
SIK SORULAN SORULAR
Türkiye’de kaç radyo istasyonu var?
RTÜK verilerine göre Türkiye genelinde 1.000’in üzerinde ulusal, bölgesel ve yerel radyo istasyonu faaliyet gösteriyor.
En çok dinlenen radyo kanalı hangisidir?
2025’te en çok dinlenen ulusal radyo Kral FM’dir.
Yabancı müzik yayınlayan radyolar hangileridir?
Power FM, Virgin Radio ve Fenomen FM yabancı pop ve elektronik müzik yayınlar.
Radyo frekansları nasıl bulunur?
FM radyolarda otomatik arama veya ilgili şehirdeki RTÜK listeleri üzerinden bulunabilir.