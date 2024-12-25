Türkiye’den ABD’ye işçi dayanışması büyüyor

Bilge Su YILDIRIM

DİSK’e bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (LİMTER-İŞ), Amazon işçilerinin ABD’de çıktıkları grevi dün Amazon’un Türkiye’deki deposu önünden selamladı.

Teamsters sendikasında örgütlü ABD’li Amazon işçileri, toplu sözleşme sürecinin sonuçlanmamasının ardından 19 Aralık’ta 7 depoda greve çıkmıştı. LİMTER-İŞ üyesi liman işçileri, Amazon’un İstanbul Tuzla’da bulunan deposu önünden ABD’deki greve selam gönderdi, Amazon Türkiye çalışanlarına ise örgütlenme çağrısında bulundu.

NEREDE BİR DİRENİŞ VARSA ORALIYIZ

Tuzla’daki depo önünde düzenlenen basın açıklamasında sendika adına ortak metin, LİMTER-İŞ Genel Sekreteri Hakkı Demiral tarafından okundu. “Dünyanın neresinde olursa olsun bir grev kazanımla sonuçlandığında dünyanın her bir yerindeki işçiler kazanır” diyen Demiral, açıklamada şunları kaydetti: “Zorbalığa, sömürüye karşı kim bir direniş gösteriyorsa, ülke millet ayırt etmeksizin biz o başkaldırıyı sahipleniyoruz. ABD’de kötü çalışma koşullarına karşı greve çıkan Amazon işçilerini selamlıyor, Türkiye’deki Amazon işçilerini ise hakları için örgütlenerek ses çıkarmaya davet ediyoruz.”

Sık sık “Yaşasın enternasyonel dayanışma” ve “Amazon’da grev kazanacak” sloganları atılan açıklamada Demiral, aynı zamanda süren asgari ücret tartışmalarına ilişkin şunları söyledi: “Biz işçiler olarak yan yana gelip ses çıkarmadığımız, örgütlenmediğimiz sürece haklarımız baskılanmaya devam edecek. Bu yüzden örgütlenmek, emeğimize sahip çıkmak şart. Örgütlenelim, mücadele edelim ki bugün insan onuruna yakışır bir asgari ücret elde edebilelim. Asgari değil insanca yaşamak için bir araya gelelim.”

Açıklamada aynı zamanda dün Balıkesir’de patlayıcı madde fabrikasında meydana gelen, 12 işçinin yaşamını yitirdiği facia protesto edildi. LİMTER-İŞ üyeleri, “Kaza, kader değil, bu bir cinayet” sloganı attı. Deponun önünden geçen pek çok TIR ve kamyon, işçilerin basın açıklamasını korna çalarak selamladı.