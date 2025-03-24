‘Türkiye’den güzel haberler gelecek’

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte birçok isme yönelik yargı operasyonlarına “iç işleri” diyerek Saray’a yeşil ışık yakan emperyalist ABD yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump’ın “muhteşem ve dönüşümsel” bir konuşma yaptığını belirtti.

Tucker Carlson’ın programına konuk olan Witkoff, Türkiye’deki operasyonların başlamasından önce 16 Mart’ta gerçekleşen görüşmenin “yeterince haber yapılmadığını” belirterek “Bence Başkan’ın Erdoğan ile bir ilişkisi var ve bu önemli olacak. Türkiye’den çok sayıda iyi ve olumlu haber geliyor. Sonuçları önümüzdeki günlerde haberlerde görülecek” dedi.