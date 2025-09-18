Türkiye’nin bölgeleri ve illeri listesi | Hangi il hangi bölgede?

Türkiye, coğrafi yapısı ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çeken bir ülkedir. Türkiye’nin bölgeleri ve illeri listesi hem eğitim hem de turizm alanında en çok aranan konular arasında yer alır. Pek çok kişi “Türkiye’de kaç bölge var?”, “Türkiye’nin bölgeleri hangileri?” ve “Türkiye’nin illeri ve bölgeleri listesi” sorularına yanıt aramaktadır. İşte Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesi ve bu bölgelere bağlı iller:

TÜRKİYE’DE KAÇ BÖLGE VAR?

Türkiye, resmi olarak 7 coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler:

Akdeniz Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Ege Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Marmara Bölgesi

Her bölge, kendine özgü iklimi, bitki örtüsü, tarihi ve ekonomik yapısıyla farklı özellikler taşır.

MARMARA BÖLGESİ VE İLLERİ

Marmara Bölgesi illeri arasında Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul bulunur. Ayrıca Bursa, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale gibi tarihi ve ekonomik açıdan önemli şehirler bu bölgede yer alır.

Marmara Bölgesi illeri: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova

EGE BÖLGESİ VE İLLERİ

Ege Bölgesi illeri özellikle turizm ve tarımsal üretim açısından Türkiye’nin en zengin bölgelerinden biridir. İzmir, Muğla ve Aydın gibi şehirler turistik sahilleriyle dikkat çeker.

Ege Bölgesi illeri: İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya

AKDENİZ BÖLGESİ VE İLLERİ

Akdeniz Bölgesi illeri, Türkiye’nin turizm merkezleri arasında yer alır. Antalya ve Mersin gibi iller hem yerli hem yabancı turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlardır.

Akdeniz Bölgesi illeri: Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Burdur

İÇ ANADOLU BÖLGESİ VE İLLERİ

İç Anadolu Bölgesi illeri, Türkiye’nin merkezinde yer alır ve geniş tarım arazileriyle bilinir. Başkent Ankara da bu bölgededir.

İç Anadolu Bölgesi illeri: Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Karaman, Yozgat, Çankırı

KARADENİZ BÖLGESİ VE İLLERİ

Karadeniz Bölgesi illeri, yemyeşil doğası ve yaylalarıyla ünlüdür. Rize, Trabzon ve Artvin gibi şehirler doğa turizminin merkezi konumundadır.

Karadeniz Bölgesi illeri: Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Amasya, Tokat, Çorum, Bolu, Düzce

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE İLLERİ

Doğu Anadolu Bölgesi illeri, Türkiye’nin yüzölçümü en geniş bölgesini oluşturur. Erzurum, Van ve Ağrı gibi iller sert iklimi ve yüksek dağlarıyla bilinir.

Doğu Anadolu Bölgesi illeri: Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Malatya, Hakkâri

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE İLLERİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi şehirler hem tarihi dokusu hem de gastronomisiyle öne çıkar.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri: Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Adıyaman, Kilis, Şırnak

Türkiye’nin bölgeleri ve illeri listesi, hem öğrenciler için eğitim kaynağı hem de gezginler için rehber niteliğindedir. Türkiye’nin 81 ili, yedi bölgeye dağılmıştır ve her biri kendine özgü doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkar. Bu nedenle “Türkiye’nin 7 bölgesi ve illeri” konusu, coğrafya meraklılarının en çok araştırdığı başlıklardan biridir.