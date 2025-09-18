Türkiye’nin en çok çalan telefonu: Yardım hattına 380 bin çağrı

AKP’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda belirlenen ekonomi politikası, milyonlarca haneyi yoksulluğa sürükledi. İktidar çevresindeki bir avuç azınlık, zenginliğine zenginlik katarken çok sayıda yurttaş, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma getirildi. Türkiye’nin sosyal yardım karnesi de Türkiye’deki milyonlarca yurttaşın yaşamını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebildiğini ortaya koydu.

BirGün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ALO 144 Sosyal Yardım Hattı’na yapılan çağrıların ortalama sayısına ulaştı. Bakanlık kaynakları, günlük cevaplanan çağrı sayısının 17 bini bulduğunu söyledi.

YENİ DOĞAN YARDIMLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, ALO 144’e yapılan yurttaş aramalarının sosyal yardım ödeme dönemlerinde arttığını belirtti. Hatta doğrudan yardım müracaatı yapılamadığının altını çizen kaynaklar, “Vatandaş, mevcutta var olan ve vakıflar ya da e-Devlet üzerinden yaptıkları sosyal yardım başvurularının durumunu öğrenmek için arıyor” dedi. ALO 144’te görevli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli, 2025 yılı itibarıyla en çok çağrının, yeni doğan yardımları hakkında alındığını kaydetti. Yeni doğan yardımı için arayan yurttaşların bilgi talebinin yanı sıra, “Yardım başvurum hangi aşamada?” diye sorduğu da belirtildi.

GÜNDE BİNLERCE ÇAĞRI

Bakanlık kaynakları, sosyal yardım hattına yapılan çağrıların ortalama sayısını da paylaştı. Buna göre, Eylül 2025 itibarıyla günde ortalama 17 bin çağrının cevaplandığı bildirildi. ALO 144’ye yapılan çağrıların aylık ortalamasının ise 380 bine ulaştığı ifade edildi.

12 MİLYONA YAKIN KİŞİ ‘AŞIRI YOKSUL’

Türkiye’de, ailesi yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısının, Haziran 2025 itibarıyla 171 bin 895’e ulaştığı ortaya çıktı. Türkiye’de, “Oturulamayacak derecede eski” 11 bin hanede yaşam sürdürülmeye çalışıldığı, 11,8 milyon kişinin aşırı yoksulluk çektiği öğrenildi.