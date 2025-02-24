Türkiye’nin en hızlı akan çayı buz tuttu

Son 25 yılın en soğuk Şubat aylarından birini yaşayan Gümüşhane’de, Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayı buz tuttu.

Gümüşhane’de yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 derecenin altına düşmesiyle birlikte kent adeta buz tuttu. Kent merkezinde hava sıcaklığı son olarak eksi 17,1 dereceye kadar düşünce Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından Harşit Çayı da buz tuttu. Uzun yıllardır kar yağışının az olması nedeniyle sitem ettiklerini söyleyen vatandaşlar ise kar yağışından memnun olduklarını ancak bu kadar soğuk olmasını beklemediklerini ifade etti.



Kar gelsin diye bekliyorduk felaket geldi"

Uzun yıllardır Gümüşhane’ye eskisi gibi kar yağmadığını ve bu nedenle kar beklediklerini ancak pişman olduklarını söyleyen Zafer Akyıldız, "Uzun yıllardır Gümüşhane’ye kar gelsin diye bekliyorduk Altay Kar Fırtınası’ndan sonra Gümüşhane’ye kar geldi ama felaket şekilde geldi. Çok soğuk oldu, her yer buz tuttu. Harşit Çayı bile buz tuttu. Soğuk eksilere iniyor biz yıllardır eksi 15’leri 20’leri görmüş değildik bu sene fazlaca gördük" dedi.



Soğuktan dışarı çıkamıyoruz"

Son 25 yılda böyle bir soğuk görmediklerini ve sokağa dahi çıkamadıklarını aktaran Yaşar Üzüm, "Gümüşhane’de bayağı bir soğuk var, son yıllara göre bu sene çok güzel kar yağdı. Soğuklar felaket, aşırı bir soğuk var dışarı çıkamıyoruz zaten. 2000 yılından sonra ben böyle bir soğuk görmedim. Harşit Çayı bu sene daha fazla buz oldu" diye konuştu.