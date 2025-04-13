Türkiye’nin en önemli dut merkezini zirai don vurdu

Türkiye’deki en önemli dut üretim merkezlerinden olan Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde coğrafi işaretli Ulukale dutu, kar yağışı ve don sebebiyle büyük zarar gördü. Bölgede inceleme yapan ekipler, bölgedeki ağaçlarda yaklaşık yüzde 100 oranında bir zarar oluştuğunu tespit etti.

Meteorolojinin günlerdir uyarı yaptığı kar yağışı ve zirai don, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde de etkili oldu. Yaşanan kar yağışı ve don, coğrafi işaretli Ulukale dutunu vurdu. Üreticiler, ürünlerini kurtarmak için ağaçların altında ateş, saman ve ot yaktı fakat başarılı olamadı.

Geçtiğimiz yıl ani sıcaklık değişimleri dolayısıyla zarar gören Ulukale dutu, bu yıl da kar ve dondan dolayı ciddi zarar gördü. Çemişgezek ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte zirai dondan zarar gören bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer bölgedeki ağaçlarda yaklaşık yüzde 100 oranında bir zarar oluştuğunu tespit etti.



Hasarımız çok büyük"

Ürünlerin büyük bir don darbesi yediğini belirten dut üreticilerinden Tarkan Altınoluk, "Hasarımız çok büyük. Bu dutumuz coğrafi işaretli olup, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Köyümüzün geçim kaynağı dut olduğundan dolayı ne yapacağımızı biz üreticiler olarak bilemiyoruz. Ürünümüzün coğrafi işaretli olması ve sadece bu bölgede yetişmesi değerli bir ürün olduğunu gösteriyor. Ekonomik katkı değeri yüksek olan bu üründen bu sene hiçbir şey alamayacağız. Üreticiler olarak çaresiz bir durumdayız. Ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Sağ olsunlar yetkililerimiz ilçe tarımdan gelip bizim bu şikayetlerimizi göz önünde bulunduruyor ve bizimle ilgileniyorlar. Tarım Bakanlığımızın da bu konuda bize destek olmasını istiyoruz" diye konuştu.



Sabaha doğru kar yağdı, ürünlerin hepsini aldı gitti"

Zararlarının sigorta kapsamına alınması gerektiğini aktaran Altınoluk, "15 yıldan beri dut üreticiliği yapıyorum. Hemen hemen her yıl bu sorunları yaşıyoruz. Geçen sene aynı durumu yine yaşadık. Bu sene yine aynı şekilde ağaçlarımızın hepsi dondu. Büyük bir ihtimalle bu sene hiç ürün alamayacağız. Köylülerimizin tamamı dut üretimi yapıyor ve geçim kaynakları dut. İnsanlar mağdur. 2-3 gün öncesinden meteoroloji don olacağını duyurdu. Biz bir faydası olmayacağını biliyoruz ama imkanlarımızı zorlayarak ağaçların dibinde ateş, saman, ağaç ve ot yaktık ama nafile. Bir faydası olmadı. Sabaha doğru kar yağdı, ürünlerin hepsini aldı gitti" dedi.

Dut üreticilerinden Güner Altınoluk, "Dut üreticisiyiz. Bu sene çok mağdur olduk. Geçim kaynağımız olan dutlarımızı don vurdu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Yüzde 100’e yakın verim kaybına uğramıştır"

Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Ramazan Görgüç, "Dün gece saat 7-8 saatlerinden itibaren bölgemizde kar yağışı, rüzgar, tipi ve don etkili oldu. Bölgemizde özellikle Ulukale köyünde, dut ağaçlarında çok ciddi anlamda don zararı oluşmuştur. Bugün sabah saatlerinden itibaren bölgemizdeki çiftçileri yalnız bırakmayarak bölgede incelemeler başlattık. Bölgedeki bahçelere birer birer girip hepsini inceledik. Genel olarak ağaçlarda açılmış olan tomurcuklarda kararmalar meydana gelmiştir. Soğuktan bölgemizdeki ağaçlarda yaklaşık yüzde 90, yüzde 100 oranında bir zarar oluşmuştur. Bu sene ne yazık ki bölgemizde dut verimi tamamen düşmüştür. Yani yüzde 100’e yakın verim kaybına uğramıştır. Sadece dut ağaçlarında değil, genel itibariyle ceviz, özellikle de yerli cevizler de ciddi anlamda zarar oluşmuştur. Diğer meyve ağaçlarımız da dün gece aynı şekilde zarar görmüşlerdir. Bugün yapmış olduğumuz incelemelerde görmüş olduğumuz zararlar, bir iki gün sonra daha da kendini belirgin bir hale getirecektir. Kararmalar meydana gelecektir. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.