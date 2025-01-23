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Türkiye’nin en sıcak ilinde kar sürprizi

Ajans Haberleri
  • 23.01.2025 14:24
  • Giriş: 23.01.2025 14:24
  • Güncelleme: 23.01.2025 14:24
Kaynak: İHA
Türkiye’nin en sıcak ilinde kar sürprizi

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’nın yüksek kesimlerinde kar sürprizi yaşandı.
Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’nın bazı bölgelerinde kar sürprizi yaşandı. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Örcünlü Mahallesi ve çevresinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah saatlerinde beyaz bir örtü oluşturdu. Sabah uyanan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.
Bahçeye giden çocuklar ise yağan karın altında oyunlar oynadı.

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