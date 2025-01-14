Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelerde; Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü,-21,3 ile yurdun en soğuk yerleşim yeri oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Gerçekleşen En Düşük Sıcaklıklar" listesini açıkladı.

Listenin ilk dört sırasında Erzurum bulunuyor. -23 ile Tekman ilçesinin Hacıömer Köyü ilk sırada yer aldı.

Erzurum’da -21,3 Horasan, -21 Pasinler ve -20,1 Tekman ilçeleri yurdun en soğuk yerleri oldu.

Öte yandan Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Erzurum ve bölgem genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgar güneyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Uzmanlar çığ uyarısında bulunarak "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.