Türkiye’nin en uzun nehri kısmen buz tuttu

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas’ta, Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas’ta, soğuk hava etkisini artırarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Düşen sıcaklık nedeniyle Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak Nehri’nin, kent merkezinden geçen kısımlarının büyük bir bölümü buz tuttu. Soğuk havanın etkisiyle su akışının az olduğu bölümlerde buzlanma meydana gelirken, soğuk hava dalgasının bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.