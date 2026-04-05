Türkiye’nin gençlik raporu yayımlandı: İşsizlik yalnız cebi değil, psikolojiyi de vuruyor

Habitat Derneği'nin Türkiye’nin 33 ilinde 18-29 yaş arası 1.403 gençle yüz yüze gerçekleştirilen araştırmanın 2025 sonuçları yayımlandı. Buna göre gençlerin yaşam memnuniyeti 2023’e kıyasla 8 puan artarak yüzde 54’e yükseldi. Ancak bu oran, 2017’deki yüzde 71 seviyesinin hâlâ oldukça gerisinde. Gelecekten umutlu olan gençlerin oranı ise yüzde 45’te kaldı. Rapora göre gençlerin yaşam memnuniyetini belirleyen en temel unsurlar çalışma durumu ve maddi imkânlar.

PSİKOLOJİK KIRILGANLIK

Raporda çalışma durumunun gençlerin mutluluğu üzerindeki etkisi çarpıcı verilerle ortaya kondu. Çalışan gençlerin yaşam memnuniyeti yüzde 58 iken bu oran iş arayanlarda yüzde 27’ye kadar düşüyor.

Benzer şekilde çalışan gençlerin yarısı gelecekten umutlu olduğunu belirtirken, iş arayanlarda bu oran yalnızca yüzde 16’da kalıyor. Araştırma, iş arama sürecinin gençler için yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ağır bir psikolojik kırılganlık alanı olduğuna dikkat çekiyor.

Her 10 gençten 7’si (yüzde 72) iş bulmayı zor görüyor.

GENÇLERİN YÜZDE 84’Ü “GÖRELİ YOKSUNLUK” YAŞIYOR

Ekonomik koşullar gençlerin yaşamını belirleyen temel faktörlerden biri olmaya devam ediyor. Maddi durumundan memnun olan gençlerin oranı sadece yüzde 40.

Gençlerin kişisel gelirleri ile ihtiyaç duyduklarını belirttikleri gelir arasındaki fark, gençlerin yüzde 84’ünün “göreli yoksunluk” yaşamasına yol açıyor.

Her iki gençten biri (yüzde 49) son bir yılda gelirinin harcamalarını karşılamadığını belirtirken, yüzde 35’inin kredi kartı borcu bulunuyor. Düzenli bütçe yapabilen ve birikim oluşturabilenlerin oranı ise yalnızca yüzde 26.

YURT DIŞINA GİTME İSTEĞİNDE GERİLEME

Önceki yıllarda yüksek seviyelere çıkan yurt dışına yerleşme isteğinde ise dikkat çekici bir düşüş yaşandı. 2023’te yüzde 43 olan bu oran, 2025’te yüzde 28’e geriledi.

Başka bir ülkeye gitmek isteyen gençlerin ilk tercihleri Almanya, ABD ve İngiltere olurken, temel gerekçe daha iyi iş ve eğitim olanakları olarak öne çıktı.

SAĞLIKTAN MEMNUNİYET DÜŞÜYOR, PSİKOLOJİK YÜK ARTIYOR

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de sağlık algısındaki gerileme oldu. 2023’te sağlık durumundan memnun olan gençlerin oranı yüzde 87 iken, bu oran 2025’te yüzde 72’ye düştü.

Özellikle iş arayan gençlerde bu oran yüzde 60’a kadar geriliyor. Gençlerin yaklaşık beşte biri son dönemde sık sık uykusuzluk (yüzde 21), bitkinlik (yüzde 20) ve mutsuzluk (yüzde 19) yaşadığını ifade ediyor.

DİJİTAL KULLANIM YÜKSEK, YETKİNLİK DÜŞÜYOR

Gençlerin yüzde 95’i her gün internete erişirken, yüzde 83’ü aktif olarak Instagram kullanıyor. Ancak kendini dijital konularda yetkin hissedenlerin oranı 2023’e göre 14 puan düşerek yüzde 28’e geriledi.

Bu oran, 2020’den bu yana ölçülen en düşük seviye olarak kayda geçti. Ayrıca her dört gençten biri internet ortamında rahatsız edici mesajlar aldığını ya da siber zorbalığa maruz kaldığını belirtiyor.