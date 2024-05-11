Türkiye’nin güneyinde toz bulutu etkisini hissettiriyor

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görülen toz bulutu Hatay’da da etkisini hissettirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için Suriye üzerinden gelecek toz bulutu uyarısında bulunmuştu. Türkiye’nin en güneyinde bulunan Hatay’da hafta sonu itibariyle toz bulutu etkili olmaya başladı.

Toz bulutu; Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde etkisini gösterdi. İnşaat çalışmalarının devam ettiği kentte toz bulutu vatandaşlara zorluk yaşattı. Antakya’nın yüksek noktalarından olan Habibi Neccar dağından toz bulutunun kenti etkisi altına aldığı görüldü.