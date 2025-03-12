Türkiye’nin ilk dijital kitap platformu devrede

Yunis ALAÇAM

4 yıl önce Kitaplar Özgürlük ister sloganıyla ve Kitap Cumhuriyeti adıyla yola çıkan platformun adı Dijital Kitaplar oldu. Platform dijitalkitaplar.net linki üzerinden dünyanın her yerinden ücretsiz kitap okuma imkânı sunuyor.

Platform en son Sait Faik’in Alemdağ’da Var Bir Yılan ve Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna’yı okurlarıyla buluşturdu. Kullanıcılar üyelik şartı olmadan ücretsiz olarak kitabı bilgisayar, tablet ya da telefonlarına indirip okuyabiliyorlar.

Yazarlar ve yazar adayları ise bilgi@edebiyathaber.net üzerinden platforma kitap dosyalarını direkt olarak gönderebiliyor. Çevrimiçi yayınlanması uygun görülen kitaplar okurla buluşturuluyor. dijitalkitaplar.net’in yayın kurulunda Müge İplikçi, Ömer Turan, Tuğba Dedeoğlu Demir, Emrah Polat ve Feridun Andaç yer alıyor.

dijitalkitaplar.net’in bir sosyal fayda projesi olduğunu belirten Dijitalkitaplar.net’in kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni, yazar Emrah Polat “dijitalkitaplar.net sosyal fayda hedefinin ürünü. Ne kâğıt kullanıyoruz ne de satış yapıyoruz, sadece çevrimiçi yayınlıyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir kesimden okurun ücretsiz kitap okumasını sağlayarak kültürel bir değer yaratıyoruz. İşte özgürlük budur” dedi.