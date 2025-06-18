Türkiye’nin ilk lüks AVM’si kapatılıyor

Haber Merkezi

Türkiye'de ilk kez 'lüks ve butik' konseptiyle açılan Prestige Mall, yönetim sorunları ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle kapatılıyor. İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde bulunan ve 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulu dev AVM, 2007 yılında ziyaretçilere kapılarını açmıştı.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, Türkiye’nin ilk lüks ve butik konseptte tasarlanan alışveriş merkezlerinden Prestige Mall, içerisinde yer alan mağazalardan File Market, haftasonu itibarıyla kepenk indirirken, kalan 10-15 civarındaki mağaza da haziran sonuna kadar faaliyetlerine son verecek.

Türkiye genelinde sayıları 450’ye yaklaşan alışveriş merkezi (AVM) sektörü, son yıllarda ciddi bir dönüşüm baskısıyla karşı karşıya. Pandemi sonrasında hız kazanan dijitalleşme, online alışverişin artması, ekonomik daralma ve yükselen işletme maliyetleri, özellikle geleneksel yapısını sürdüren AVM’leri zora soktu.