Türkiye’nin İngilizce yeterliliği geriledi: Avrupa’da sondan ikinci

EF Education First’ün İngilizce Yeterlilik Endeksi’nin (EF EPI) 2025 sonuçlarına göre Türkiye, 488 puanla 123 ülke arasında 71’inci sıraya geriledi.

Türkiye geçen yılki 65'inci sırasına göre 9 puanlık düşüş yaşayarak Avrupa ülkeleri arasında sondan ikinci sırada yer aldı.

Halk TV'de yer alan habere göre, EF Education First’ün yayımladığı İngilizce Yeterlilik Endeksi (EF EPI) 2025 sonuçları, Türkiye'nin küresel İngilizce yeterliliğinde gerilediğini ortaya koydu.

Türkiye, 488 puanla dünya genelinde 123 ülke arasında 71'inci sıraya düşerken, Avrupa sıralamasında ise sondan ikinci sırada konumlandı.

Türkiye, geçen yıla göre 9 puanlık düşüş yaşadı.

Araştırma, Türkiye'deki bireylerin İngilizce yeterliliğinde okuma becerisinin en güçlü, ancak konuşma ve yazma becerilerinin en zayıf olduğunu belirledi.

Bu yıl ilk kez kullanılan yapay zeka destekli değerlendirme, üretken becerilerdeki bu zayıflamayı netleştirdi.

KÜRESEL VE BÖLGESEL SIRALAMALAR

Küresel çapta İngilizce yeterliliğinin 2020’den bu yana ilerlemediği tespit edilen araştırmada, Hollanda liderliğini korudu. Hırvatistan ve Avusturya yükseliş gösterirken, Almanya en büyük sıçramayı kaydetti.

Araştırmanın şaşırtıcı sonuçlarından biri de, birçok ülkede 25 yaş altı yetişkinlerin skorlarının daha düşük çıkması oldu.

Türkiye'nin şehir bazlı sıralamasında ise İzmir 515 puanla en başarılı şehir olurken, Ankara 508 puanla ülke ortalamasının üstüne çıktı.

İngilizce yeterliliği bölgesel olarak en yüksek seviyeye Marmara Bölgesi'nde ulaştı.

Araştırma, hem küresel hem de Türkiye özelinde, dil eğitiminde konuşma ve yazma gibi aktif becerilerin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.