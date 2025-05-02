Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi AİHM’e taşındı

HABER MERKEZİ

Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.

KİH tarafından yapılan açıklamada, iç hukuk yollarının tükenmesi üzerine 18 Nisan’da AİHM’e bireysel başvuru yapıldığı belirtildi. Başvuruda, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin örgütlenme özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, etkili başvuru hakkı ve ayrımcılık yasağını ihlal ettiği; mahkemenin metodolojisine uygun olarak sırasıyla kanuni ve meşru bir sebep taşımadığı ve demokratik toplum düzeninde gerekli ve orantılı bir işlem olmadığı vurgulandı.

"SÖZLEŞMESİ BİZİM, VAZGEÇMİYORUZ"

KİH ayrıca AİHM’e gönderilen başvuruda, çekilmenin aşırı sağ grupların baskısıyla gerçekleştiğini, bu kararın ardından kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik saldırıların arttığını da ifade etti.

KİH’in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Şiddetten uzak, özgür ve eşit yaşamak bir Cumhurbaşkanı kararıyla bizlere lütfedilmediği gibi, bir Cumhurbaşkanı kararıyla da elimizden alınamaz. Mahkemenin kararı ne olursa olsun bu gerçeği değiştirmez. Haklarımıza, varoluşumuza ve özgürlüğümüze yönelen politikalara karşı hem sokakta hem hukuk önünde mücadele etmeye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi bizim, vazgeçmiyoruz.”