Türkiye’nin itiraz süresi 8 Ekim’de sona eriyor: Diyarbakır Barosu’ndan Demirtaş’ın serbest bırakılması çağrısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına ilişkin Türkiye’nin itiraz süresi 8 Ekim’de sona erecek.

Diyarbakır Barosu’nca yapılan yazılı açıklamada, AİHM’in Demirtaş ile ilgili verdiği tahliye kararının uygulanması çağrısında bulundu.

AİHM’in kararlarının bağlayıcı olduğu bildirilen açıklamada, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, Sayın Selahattin Demirtaş'ın 2019 yılında yeniden tutuklanmasının hukuki temelden yoksun ve esasen siyasi saiklerle gerçekleştirildiği sonucuna varmıştır. Mahkeme, bu tutuklamanın Sayın Demirtaş'ın özgürlük ve güvenlik hakkı, makul sürede yargılanma hakkı ile tutukluluğun yargı denetimine tabi tutulması hakkını ihlal ettiğini belirtmiş, söz konusu uygulamanın demokratik kamuoyu tartışmasını ve seçilme hakkını engelleyen siyasi bir müdahale niteliği taşıdığını açıkça ifade etmiştir” denildi.

"TUTUKLAMALARIN SİYASİ NİTELİK TAŞIDIĞINA DİKKAT ÇEKİLMİŞTİR"

Baro açıklamasında, AİHM'in Türkiye'yi, Demirtaş'ın serbest bırakılması ve benzer nitelikteki uygulamalara son verilmesi yönünde yükümlülük altına soktuğuna, daha sonra değerlendirdiği başvurularda da önceki ihlal kararına rağmen benzer gerekçelerle sürdürülen tutuklamaların siyasi nitelik taşıdığına ve yargı bağımsızlığını zedelediğine dikkat çektiğine işaret edildi.

"TAHLİYESİ, TOPLUMSAL SÜRECİN ZORUNLU BİR ADIMI OLARAK GÖRÜLMELİ"

Açıklamada, "Kobani davasında yargılanan ve halen tutuklu bulunan diğer siyasetçilerin durumunu da doğrudan ilgilendirdiğinden dosya kapsamında tutuklu bulunan tüm siyasetçilerin tahliye edilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik, içerisinde bulunduğumuz toplumsal sürecin zorunlu bir adımı olarak görülmeli ve buna ilişkin yargısal kararların da süreci olumlu olumlu yönde geliştireceği göz ardı edilmemelidir" denildi.

8 EKİM’E KADAR İTİRAZDA BULUNMAMASI HALİNDE KARAR KESİNLEŞECEK

AİHM kararına ilişkin itiraz süresi 8 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğinden, bu tarihe kadar itirazda bulunulmaması halinde kararın kesinleşeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sayın Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönündeki talep, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve demokratik hakların korunması açısından hayati öneme sahip bir adım teşkil edecektir. Bu çerçevede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bağlayıcı nitelikteki kararları doğrultusunda, Anayasa'nın 90. Maddesi uyarınca uluslararası sözleşmelerin iç hukuk üzerindeki üstünlüğü de gözetilerek, Sayın Selahattin Demirtaş'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması talebimizi yineliyoruz. Ayrıca, benzer siyasi nitelikli tutuklamalara derhal son verilmesi ve yargı organlarının evrensel hukuk normlarına uygun şekilde hareket etmesi yönünde gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz.”