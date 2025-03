Türkiye’nin narenciye üretim merkezinde ağaçları don vurdu

Türkiye’nin narenciye üretim merkezlerinden Hatay’ın Erzin ilçesinde etkili olan zirai don nedeniyle yaklaşık 160 bin dekar arazide yüzde 70 oranında zarar yaşandı.

Türkiye’nin narenciye üretim merkezleri arasında yer alan Hatay’ın Erzin ilçesi yurt dışına gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 15’ini karşılıyor. Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz haftalarda etkili olan soğuk hava zirai don afetine neden olmuştu. Zirai don afeti nedeniyle bölgenin geçim kaynağı olan narenciye bahçelerinde ağaçlarda kuruma yaşandı. İlerleyen süreçte narenciye fiyatlarında artış yaşanacağını ifade eden ziraat mühendisi ve Erzin Ziraat Odası Başkan vekili Hüseyin Erdi Korkmaz, Erzin ilçesinde yaklaşık 160 bin dekar arazide yüzde 70 oranında zarar olduğunu söyledi.



Bu yıl beş gün süren bir soğuk hava dalgası oldu, ağaçlarımızda don zararı meydana geldi"

Erdi Korkmaz, soğuk havanın etkisiyle dondan etkilenen narenciye ağaçlarının ürün fiyatını etkileyeceğini belirterek, "Bu yıl beş gün süren bir soğuk hava dalgası oldu. Ağaçlarımızda don zararı meydana geldi. Erzin Türkiye narenciye ihracatı yüzde 15’ini karşılamaktadır. Bu durumdan dolayı da ister istemez 2025 yılında narenciye meyve fiyatlarında bir artış, üretimde büyük bir düşüş beklemekteyiz. İster istemez ihracatı etkileyecek ve iç piyasayı da etkileyecek. Şu an ağaçlara yapacağımız bir şey yok. İzleyip göreceğiz kuruyan olacak mı olmayacak mı? Biz gerekli müdahaleleri yapacağız. Şu an gidişata göre biraz su veriyoruz. Çiftçiler de su kullanıyor duruma göre gübrelerini veriyoruz" dedi.



Geçtiğimiz günlerde oluşan soğuk hava kütlesi narenciye ağaçların hepsini yakmış kavurmuş"

Erzin’de çiftçilik yapan 60 yaşındaki Rahmi Ergörün, 400 ağaçlık narenciye bahçesinin don etkisiyle zarar gördüğünü ifade ederek "Yaklaşık 65 dekara yakın ÇKS kaydım var. Şu an bahçemde hiç yaş yaprak göremedim. Yazın hani susuzluktan yanan aynı ağaçlar gibi. Geçtiğimiz günlerde oluşan soğuk hava kütlesi hepsini yakmış kavurmuş. Bu soğuk hava bize birkaç seneye mal olacak. Şu anki gözlemlerimize göre ne kadar kurudu ve dallara ne kadar zarar verdi bilmiyoruz. Sadece yaprakta gözükeni görüyoruz. Bu tekrar filiz verir mi, bu sene önce verirse yeşil kalan aksamları başka filiz verecek mi? Benim pek bir ümidim yok. 400 ağaca yakın narenciye ağacım var" şeklinde konuştu.