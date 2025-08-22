Türkiye’nin rolü diplomatik olmalı

Atahan UĞUR

Alaska ve Washington zirveleri sonrası Avrupa’da ana gündem maddesi haline gelen güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna’ya “barış gücü” konuşlandırılması değerlendiriliyor.

Diplomatik temaslar hız kazanırken Ukrayna’ya asker konuşlandıracak ülkeler arasında Türkiye’nin de adı geçiyor.

TELEFON TRAFİĞİ

Diplomasi trafiği artarken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la telefon görüşmesi yaptı. Macron, önceki gün yaptığı açıklamada da “İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye’nin Ukrayna’da göreve hazır olması gerektiğini” söylemişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Erdoğan ile telefon görüşmesinde Türkiye’nin barış sürecinde kritik rol üstlendiğini vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise dün yaptığı açıklamada “Ukrayna’da Avrupa askerinin varlığını kabul etmeyeceklerini” belirterek bunun “yabancı müdahale sayılacağını” kaydetti.

ALMANYA SİYASETİ KARIŞTI

Ukrayna’ya asker gönderme fikri Almanya siyasetini böldü. Ukrayna’ya asker gönderme fikrine açık olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Friedrich Merz’e kendi partisi Hristiyan Demokrat Birlik’ten (CDU) itiraz geldi. CDU Saksonya Eyalet Başkanı Michael Kretschmer, ordunun gerekli koşullara sahip olmadığını belirterek Almanya’nın kendi gücü ölçüsünde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Merz’in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) Ralf Stegner de Almanya’nın Nazi geçmişine dikkat çekerek “Almanya bu meseleye karışmamalı” dedi.

RUSYA’YI KARŞISINA ALAMAZ

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Türkiye’nin Ukrayna’da oynayabileceği rolü değerlendirdi: “Türkiye’nin Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinde aktif rol alması NATO kapsamında değil. Dolayısıyla Ukrayna’da böyle bir gücün kurulmasının neyi ifade ettiği çok net tanımlanmalı, aksi halde Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelinmesi riski doğar. Zaten Avrupa’nın da askeri ve maddi koşulları buna uygun değil.

Özülker, Türkiye’nin üstlenebileceği rolün askeri değil, diplomatik olduğuna işaret etti: “Türkiye doğrudan asker göndermeyecek gibi gözüküyor.

Türkiye bu süreçte tarafların güvenle bir araya gelmesi için toplantılara ev sahipliği yapabilir. Geçmişte de bu rolü üstlendi. Ankara’nın asıl katkısı, müzakerelere aracılık ederek ateşkesi kalıcı barışa dönüştürmek olabilir. Ukrayna’ya asker göndermek Türkiye için gerçekçi ya da başarıya götürücü bir yol değil.”