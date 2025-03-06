Türkiye’nin şahlanış tablosu: Yoksulluk, işsizlik ve borçlar…

Rejim değişikliğinin resmileştiği 9 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eğitimden sağlığa, adaletten sosyal yaşama kadar hemen her alanda büyük bir enkaz yarattı. “Tek adam rejimi” olarak hayat bulan yeni sistem, Türkiye’nin ekonomisini de alt üst etti. Saray’da alınan ve uygulamaya geçirilen kararlar nedeniyle Türkiye’nin uluslararası itibarı yerle bir oldu.

CHP Milletvekili Bekir Başevirgen’in Türkiye’nin 2018-2024 dönemini kapsayan yedi yıllık döneme yönelik çalışması, ekonomik göstergelerdeki çöküşü ortaya koydu. Türkiye’yi uçuşa geçireceği belirtilen ve “Şahlanıyoruz” denilerek tanıtılan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile birlikte çöküşün daha da hızlandığı belirtildi.

HER SENE YENİ BİR ŞAHLANIŞ İDDİASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2015 yılında, “Hamdolsun şahlanıyoruz”, 2017 yılında, “Ahdim var Türkiye’yi şahlandıracağım”, 2019 yılında, “Türkiye’nin şahlanışını Avrupa kıskanıyor”, 2021 yılında, “Şahlanış yılı yapacağız” ve 2023 yılında ise, “Şahlanışa geçeceğiz ve Türkiye Yüzyılı başlayacak” dedi. Türkiye’nin şahlanacağı yönündeki iddiasından vazgeçmeyen Erdoğan,

son olarak ise partisinin 8’inci Olağan Kongresinde, “Önümüzdeki dönem ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacaktır” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI

Ancak Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği şahlanış bir türlü gerçekleşmedi. Ortaya koyulan ekonomik veriler, halkın yaşam koşulları ve piyasa göstergeleri Erdoğan'ın söylediğinin aksi yönünde bir tablo ortaya koyduğunu gözler önüne serdi. Derlenen ekonomik göstergeler şöyle sıralandı:

• 2018’de yüzde 20,30 olan TÜFE enflasyonu 2024 yılının sonunda yüzde 44,38’e ulaştı.

• 2018 yılında yüzde 25,11 olan gıda enflasyonu, 2024 yılında 43,58’e yükseldi.

• 2018 yılında dolar kuru ortalama 4,8 TL iken 2025 yılında 7,5 kat artış yaşayan dolar 36,5 TL’ye kadar fırladı.

• 2018 yılında ortalama gram altın fiyatı 220 TL iken 2025 yılı Mart ayında 3 bin 420 TL’den satışa çıkarıldı.

• 2018 yılı Şubat ayında dört kişilik bir ailenin asgari geçim tutarı bin 637 TL, yoksulluk sınırı ise 5 bin 331 TL iken 2025 yılı Şubat ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 23 bin 324 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 75 bin 973 liraya kadar çıktı.

• 2018 yılında yurttaşların bankalara olan toplam borcu 889 milyar TL iken borç yükü, 2025 yılına gelindiğinde 4 trilyon 127 milyar TL’ye kadar tırmandı.

• 2018 yılında 2,6 milyon hane sosyal yardım alırken sosyal yardım alan hane sayısı 2024 yılında 3 milyon 688 bin 378 olarak kayıtlara geçti.