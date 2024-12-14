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Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl sonra tekrar açıldı

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu görevine başladı. Böylece Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yılın ardından yeniden faaliyete geçti.

Güncel
  • 14.12.2024 16:35
  • Giriş: 14.12.2024 16:35
  • Güncelleme: 14.12.2024 16:59
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl sonra tekrar açıldı
Fotoğraf: AA

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği 12 yılın ardından yeniden faaliyetlerine başladı.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etmişti.

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu, bugün görevine başladı. Böylece Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

MART 2012'DE KAPATILMIŞTI

Suriye'nin Şam kentinde bulunan Türk Büyükelçiliği, Türkiye'nin Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerinin bozulmasının ardından 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla birlikte Türkiye'ye dönmüştü. Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

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