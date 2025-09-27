Türkiye’nin sevilen çizgi film karakteri Kral Şakir geri dönüyor!

Türkiye’nin gişe rekorları kıran animasyon serisi Kral Şakir, merakla beklenen yeni filmi “Kral Şakir: Dünyalar Karıştı” ile yeniden sinemaseverlerle buluşuyor. Varol Yaşaroğlu’nun yaratıcılığıyla hayata geçirilen Grafi2000 yapımı film, A90 Pictures dağıtımıyla 7 Kasım 2025’te vizyona girecek.

Kral Şakir evrenini bambaşka dünyalarla buluşturarak heyecan ve macera dolu bir yolculuğa çıkaracak olan serinin yeni filminden afiş de bugün yayınlandı. Serinin takipçilerini yepyeni karakterler, çarpıcı görsel efektler ve şaşırtıcı olay örgüsü bekliyor.

Filmin senaryosunu ekibin yaratıcı ismi Haluk Can Dizdaroğlu kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Haluk Can Dizdaroğlu ile birlikte Berk Tokay yer alıyor.

Önceki fenomen Kral Şakir filmleri gibi; Kral Şakir: Dünyalar Karıştı da hem küçük yaşta seyircinin hem de yetişkinlerin kalbini kazanacak.