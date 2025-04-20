Türkiye’nin suç profili!

Giderek derinleşen ekonomik kriz ve keskin kutuplaşmalarla şekillenen siyasi atmosfer, ülkedeki suç oranlarında çarpıcı bir artışa yol açtı.

Adalet Bakanlığı’nın ceza mahkemelerinde açılan dosyaların detaylarına yönelik verileri, Türkiye’de en fazla artan suç türlerini ortaya koydu. Veriler, ülkedeki mevcut siyasi iklime de adeta ayna tuttu.

DOLANDIRICILIK ZİRVEDE

Adalet Bakanlığı, ceza mahkemelerinde belirlenen 10 suç türünün 2023-2024 dönemindeki değişimini inceledi. Adalet Bakanlığı’nın raporunda, 2023 yılına kıyasla 2024’te en fazla artan suç türleri sıralandı.

2024 yılında, 2023’e göre en fazla artan suç türünün dolandırıcılık olduğu belirtildi. Dolandırıcılık, yüzde 41’lik oranla en fazla artış gösteren suç türü olarak kayıtlara geçti. Bunu yüzde 33’lük artışla “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” ve yüzde 21’lik artışla “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” izledi.

Diğer suç türleri arasında “kasten yaralama” ve “kasten öldürme” yer aldı. Sahtecilik ve cinsel saldırı da en çok artış gösteren suç türleri arasına yazıldı.

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YÜZBİNLERCE DOSYA

Ceza mahkemelerinde en fazla artış kaydedilen suç türlerine yönelik 2024 yılında açılan dosya sayıları da Adalet Bakanlığı’nca şu şekilde kayda geçirildi: