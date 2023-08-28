Türkiye’nin yeni Cezayir Büyükelçisi, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf’a güven mektubunu sundu
Türkiye’nin yeni Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, 16 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmıştı.
Kaynak: AA
Türkiye’nin yeni Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf’a güven mektubunu sundu.
Cezayir Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Attaf’ın Türkiye’nin yeni Cezayir Büyükelçisi Küçükyılmaz’ı kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada, Küçükyılmaz’ın Attaf’a güven mektubunu sunduğu kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, 16 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cezayir’e büyükelçi olarak atanmıştı.