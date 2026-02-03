"Türkiye’nin Yeniden İnşası: Alternatif Politikalar" kitabı çıktı

Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak’a Armağan olarak yayımlanan "Türkiye’nin Yeniden İnşası: Alternatif Politikalar" adlı eser Efil Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak tarafından tasarlanan "Türkiye’nin Yeniden İnşası: Alternatif Politikalar" adlı eserle ilgili çalışmalar ilk olarak 2024 yılında katkı veren akademisyen ve araştırmacılarla tartışılmaya başlandı. Ancak Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak’ın Ekim 2025'te vefatı nedeniyle çalışmalar 42 akademisyen ve araştırmacının katkısıyla sonuçlandırıldı. Eserin tamamlanması üzerine de 35 bölüm, 4 kısım ve iki ciltten oluşan kitap Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak’a armağan edilerek yayımlandı.

Kitabın ilk kısmında Türkiye ekonomisinin genel çerçevesi değerlendirilirken bir model arayışına odaklanıldı; büyüme ve gelir dağılımıyla ilgili tespitler yapıldı ve işgücünün, özellikle de kadın işgücünün düşük katılımı sorununun kaynağı irdelenerek çözüm önerileri geliştirildi.

İkinci kısımda ise, makro politikalara odaklanılırken para politikaları dönem ve yöntem bazında değerlendirilerek, maliye politikalarındaki mevcut sorunlar detaylı olarak tespit edilirken bir paradigma değişimi önerildi. Küresel sermaye hareketleri, cari açıklar ve dış ticaret politikaları ile kalkınma politikası, üretim yapısı, tarım sektörü, bilim, teknoloji, inovasyon ve Türkiye’nin AB’yle ilişkisindeki konumu da bu bölümde tartışıldı.

Üçüncü kısım ise, sektörlere odaklandı. Bankacılık, enerji sektörü, küresel iklim değişimi, ulaştırma, kentsel ulaşım, sağlık, savunma alanları bu bölümde irdelendi.

Dördüncü bölüm de siyasi ve sosyal sorunlara odaklandı. İlk olarak siyasal rejim ve partilerin evrimi incelendi; yerelleşme ve yerel yönetimler üzerine kapsamlı bir tartışma yürütüldü. Sonrasında ahlaki yapı ile mevcut sistem arasındaki ilişki irdelendi. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti için Türkiye’de uygulanması gereken 100 reform ile siyasal İslam’ın geçmişi ve geleceği yine bu kısımda yer alıyor. Sürdürülebilir bir Sosyal Güvenlik Sistemi, fon uygulamaları, sermaye birikimi, kamuda denetim, rekabet ve rekabetin korunması da bu bölümde yer alıyor.

Türkiye’nin demografik dönüşümü, gençlik politikaları, yükseköğrenim ile erken çocukluk eğitimi, ilk ve ortaöğretime dair tartışmalar da bu bölüme alındı. Ayrıca yapay zekâ, işgücüne kadınların katılımı, bakım ekonomisi de tartışılan konular arasında.