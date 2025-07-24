“Türkiye’nin yeniden inşasının başlangıcı”

CHP Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi Bülent Tezcan, BirGün’ün sorularını yanıtladı. Tezcan, 26 Temmuz’da Ankara’da açılacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP’li Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin, Ankara Üsküp Caddesi’nde bulunan ve Parti Okulu olarak kullanılan binada 26 Temmuz’da çalışmaların resmen başlayacağını söyledi. Ofisin yalnızca bir seçim kampanyası yürütmeyeceğinin altını çizen Tezcan 26 Temmuz’un, “Ekonomiden adalete kadar, Türkiye’deki toplumsal alanların tümünün yeniden inşa edileceği bir sürecin başlangıcı olacağını” dile getirdi.

YAPILANMA SÜRECİ

Ofis koordinesinde yürütülecek çalışmaları, “Türkiye'nin yapısal sorunların bütününün çözüleceği yapılanma süreci” olarak nitelendiren Tezcan, ofis bünyesinde, “Türkiye Politikaları, Kurumsal İlişkiler, Medya-İletişim” ve “İdari, mali, hukuki işler” adı altında üç farklı birimin de oluşturulacağını kaydetti. Tezcan, ofis bünyesinde yürütülecek çalışmaların durağan değil, sürekli aşama kaydedilen şekilde ilerleyeceğini vurguladı.

CHP AĞUSTOS’TA SAHADA

Resmi açılışı 26 Temmuz’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin çalışmalarına çok önceden başladığını dile getiren Tezcan, şu ifadeleri kullandı:

“Ofis koordinesinde oluşturulan masalarda, hükümet programıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ağustos ayında PM üyelerimiz, YDK üyelerimiz ve milletvekillerimiz sahada olacak. Bir diğer taraftan da Parti Programı çalışmalarımız sürüyor. Cumhurbaşkanı adayımızın hükümet programının hazırlanması amacıyla büyük bir masa ve saha çalışması yürüteceğiz. Türkiye’nin 81 ilinde hem seçmenle yüz yüze görüşecek hem de STK’ler ile bir araya geleceğiz. Sahadan aldığımız geri bildirimleri de çalışmalarımıza yansıtacağız.”

Tezcan, hazırlanacak hükümet programıyla ilgili, “CHP’nin Cumhurbaşkanı Aday Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye’yi nasıl ve hangi vizyonla yöneteceğinin bir taahhüdü olacak” yorumunu yaptı. İmamoğlu’nun kamuoyuna mesajlarının da mitingler ve sosyal medya aracılığıyla halka ulaştırılacağını kaydeden Tezcan, İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gençlerle, kadınlarla, toplumun tüm kesimleri ile buluşturulacağının altını çizdi.

CHP’li Tezcan, Cumhurbaşkanlığı Kampanyası’nın sloganı olan, “Herkes için, her yerde, önce adalet, önce hürriyet” ifadesini de tekrarladı. Toplumun önceliğinin ekonomi olduğunu ifade eden Tezcan, sözlerini şöyle tamamladı:

“İşsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı şüphesiz ki çok ciddi bir problem. Ancak adaletsizlik de en az ekonomik kriz kadar Türkiye’nin öncelikli sorunları arasında yer alıyor. Bunların tamamının çözüleceği, büyük bir Türkiye hayaliyle yürüyoruz. Hedefimiz zenginleşen, büyüyen ve zenginliğin adil paylaşıldığı bir Türkiye. İmamoğlu, haksız yere tutulduğu cezaevinde de çalışmayı bırakmadı. Türkiye ile ilgili çalışmaya devam ediyor. Mesajını topluma, çok net şekilde iletecek. Derhal seçim istiyoruz. Seçim ne zaman olursa olsun, Türkiye’nin yeniden inşası için çalışmaya devam edeceğiz.”