Türkiye’nin zeytin devi sarsıldı: Konkordato talebinde bulundu

Manisa’da üretim tesisleri bulunan ve Hünkar markasıyla tanınan Tusem Tarım, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirket ve şirket ortağı hakkında İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2026/10 esas sayılı dosyası kapsamında; Tusem Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Sezai Kocacık tarafından açılan konkordato davasında, başvuru dosyasındaki belgelerin eksiksiz olduğu tespit edildi. Mahkeme, 06 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet kararı verdi.

Ege'desonsöz'ün haberine göre; karar doğrultusunda, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla Prof. Dr. Ali Fatih Dalkılıç geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

DURUŞMA 2 NİSAN'DA

Dosyanın ilk duruşmasının 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.30’da, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda bulunan İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde, alacaklılar ve ilgililerin mahkemeye dilekçe vererek konkordato mühletinin verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını ileri sürebileceği, bu kapsamda konkordato talebinin reddini isteyebileceği belirtildi.