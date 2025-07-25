Türkiye’ye 1,47 milyar dolar ceza kesildi, DMM "İptal davası açtık" dedi
CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yüce Divan’da yargılanmasına neden olabileceğini söylediği Uluslararası Tahkim kararı belgelerini paylaşarak Türkiye’ye 1,47 milyar dolar ceza kesildiğini belirtti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Yavuzyılmaz'ı "halkı yanıltıcı" bilgi yaymakla suçlarken söz konusu ceza tutarını ise doğruladı. Açıklamada, iptal davasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiği bilgisi verilerek kesinleşmiş bir tazminat kararı bulunmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), hükümetin 2014-2023 yıllarında Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan, Türkiye-Irak ham petrol boru hattından (Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’yle anlaşarak) petrol taşıyıp, Ceyhan’da Irak petrolü yüklemesi yapması ve Uluslararası Tahkim Mahkemesince 1 milyar 471 milyon dolar cezaya çarptırıldığı yönündeki açıklamaya yanıt verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından, Uluslararası Tahkim süreciyle ilgili yapılan açıklamaların halkı yanıltıcı nitelikte olduğu savunulan açıklamada, Türkiye'nin Paris'te başlattığı iptal davasının henüz sonuçlanmadığı kaydedildi.
Açıklamada, "Paris merkezli ICC Hakem Heyeti, Irak'ın 5 talebinden 4'ünü reddetmiş, Türkiye'nin taleplerinin çoğunu kabul ederek her iki taraftan tespit ettiği ihlaller nedeniyle karşılıklı tazminat ödenmesine karar vermiştir. Tahkim kararının Irak lehine tazminata hükmedilen kısmına ilişkin Türkiye'nin Paris'te başlattığı iptal davası ise halen sonuçlanmamıştır" denildi.
BUGÜNKÜ DÖVİZ KURU İLE YAKLAŞIK 60 MİLYAR TL'LİK CEZA
Yavuzyılmaz’ın paylaşımına göre, Türkiye’nin 2014–2023 yılları arasında Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) ile yaptığı petrol taşımacılığı anlaşması nedeniyle, Irak Merkezi Hükümeti’nin izni olmadan petrol taşıması ve Ceyhan’dan yükleme yapması, Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından cezalandırıldı.
Yavuzyılmaz, 13 Şubat 2023 tarihli karara dayandırdığı açıklamasında, tahkim davasında Türkiye’ye verilen net ceza tutarının 1 milyar 471 milyon 390 bin 486 dolar olduğunu belirtti. Bu rakamın bugünkü döviz kuru ile yaklaşık 60 milyar TL’ye karşılık geldiğini vurguladı.