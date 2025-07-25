Türkiye’ye 1,47 milyar dolar ceza kesildi, DMM "İptal davası açtık" dedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), hükümetin 2014-2023 yıllarında Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan, Türkiye-Irak ham petrol boru hattından (Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’yle anlaşarak) petrol taşıyıp, Ceyhan’da Irak petrolü yüklemesi yapması ve Uluslararası Tahkim Mahkemesince 1 milyar 471 milyon dolar cezaya çarptırıldığı yönündeki açıklamaya yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından, Uluslararası Tahkim süreciyle ilgili yapılan açıklamaların halkı yanıltıcı nitelikte olduğu savunulan açıklamada, Türkiye'nin Paris'te başlattığı iptal davasının henüz sonuçlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Paris merkezli ICC Hakem Heyeti, Irak'ın 5 talebinden 4'ünü reddetmiş, Türkiye'nin taleplerinin çoğunu kabul ederek her iki taraftan tespit ettiği ihlaller nedeniyle karşılıklı tazminat ödenmesine karar vermiştir. Tahkim kararının Irak lehine tazminata hükmedilen kısmına ilişkin Türkiye'nin Paris'te başlattığı iptal davası ise halen sonuçlanmamıştır" denildi.