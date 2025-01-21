‘Türkiye’ye dolaylı ambargo’

Suriye’deki yeni gümrük vergisi tarifelerine ilişkin Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çirkin açıklama yaptı.

Çirkin, ““Bize daha yüksek vergi oranları uygulanıyor, Arap ülkelerinden gelen ürünlere daha düşük vergi uygulanıyor. Bu uygulamanın temel amacı Türkiye’ye dolaylı olarak ambargo koymak” dedi.

Beşar Esad döneminde farklı güçlerin kontrolü altında bulunan bölgelerde farklı gümrük vergileri uygulanıyordu. Suriye Kara ve Deniz Geçişleri İdaresi 11 Ocak’ta ülkenin tüm sınır kapılarında uygulanan gümrük tarifelerinin birleştirilmesi kararı almıştı.