Türkiye’ye gelen İngiliz lordu, fiyatları görünce şok oldu: Hamburger bile lüks!
Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi olan Lord Rami Ranger, Antalya Havalimanı'nda satılan yiyeceklerin fiyatıyla ilgili yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaşarak "Basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor" dedi.
Türkiye’ye gelen Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi olan Lord Rami Ranger, havalimanındaki fiyatları görünce "Basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Ranger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya Havalimanı'nda yiyeceklerin fiyatıyla ilgil yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.
Paylaşımında THY'yi etiketleyen Ranger, "İngiltere'deki yaşam maliyetinden şikayet edenler Türkiye'deki Antalya Havalimanı'nı ziyaret etmeli" ifadelerini kullandı.
Antalya Havalimanı'nda fiyatların pahalılığıyla ilgili "Orada basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor" diyen Ranger, gördüğü yiyecek afişini de paylaştı.
Those who are complaining about the cost of living in Britain 🇬🇧 should visit Antalya airport in Turkey 🇹🇷. Even a simple burger there feels like a luxury. @TurkishAirlines pic.twitter.com/KlsDJTBDqK— Lord Rami Ranger (@LordRamiRanger) August 26, 2025