Türkiye’ye gelen İngiliz lordu, fiyatları görünce şok oldu: Hamburger bile lüks!

HABER MERKEZİ

Türkiye’ye gelen Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi olan Lord Rami Ranger, havalimanındaki fiyatları görünce "Basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Ranger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya Havalimanı'nda yiyeceklerin fiyatıyla ilgil yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

Paylaşımında THY'yi etiketleyen Ranger, "İngiltere'deki yaşam maliyetinden şikayet edenler Türkiye'deki Antalya Havalimanı'nı ziyaret etmeli" ifadelerini kullandı.

Antalya Havalimanı'nda fiyatların pahalılığıyla ilgili "Orada basit bir hamburger bile lüks gibi geliyor" diyen Ranger, gördüğü yiyecek afişini de paylaştı.