Türkiye’yi hedef almıştı: Ugandalı komutandan geri adım, BM Temsilcisi’nden açıklama

Sosyaş medya hesabından Türkiye'yi hedef alan sert açıklamalarda bulunan Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba geri adım attı. Kainerugaba, Uganda'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Adonia Ayebare'nin konuya ilişkin açıklamalarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayebare, X hesabından yaptığı açıklamada, Kainerugaba'nın Türkiye hakkındaki tweet'leri, Uganda'nın ciddi endişelerinin ele alınış biçimine duyulan hoşnutsuzluğun bir yansıması olarak değerlendirerek "Uganda, Türk Dostlarımızla olan ortaklıklarını önemsiyor ancak bu, egemenliğimizi feda ederek değil" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu ve halefi olarak görülen Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Türkiye'yi hedef almıştı.

İsrail’e olan desteğini çıklayan Kainerugaba, Uganda ordusunun “Kutsal Toprakları” korumak için göreve hazır olduğunu belirtmiş ve Türkiye’yi hedef almıştı.

Ankara yönetimini “asıl sorun” olarak nitelendiren Kainerugaba, "Asıl sorun Türkiye! Onların kendilerini toparlamasını bekledik. Eğer sorunlarımızı ele almazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkileri sonlandıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kainerugaba, herhangi bir müzakere veya diyalog süreci için de Türkiye’den 1 milyar dolar talep etmişti.