‘Türkmen derhal serbest bırakılsın!’

Emek Servisi

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) işçi direnişlerini örgütleyen Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in tutukluluğuna itiraz edildi. Türkmen, geçtiğimiz pazartesi günü "suç işlemeye tahrik" ve "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" iddialarıyla tutuklanmıştı.

Evrensel'in haberine göre itiraz dilekçesinin gerekçesinde “Tutukluluk hukukun temel ilkelerini de ihlal etmektedir. Ayrıca tutukluluk kurumunun doğasına ve varlık nedenine tamamen aykırı, adalet ilkesini zedeleyici bir nitelik arz etmektedir” denildi.

“Türkmen’in hangi suçtan tutuklandığı dahi açıkça yazılmamıştır” denilen itirazda, Mahkemenin Türkmen’in kişileri hangi suça teşvik ettiğini dahi tartışma ihtiyacı duymadığı, matbu gerekçelerle tutuklama kararı verdiği belirtildi. Türkmen’in şart ve koşul aranmaksızın tahliye edilmesi talep edilirken, mümkün olmadığı takdirde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması istendi. BİRTEK-SEN Avukatı Esmer Özer, “Olmayan bir suça tahrik de mümkün olamaz” diye konuştu.