Türkmenistan’da uluslararası film festivali düzenlendi

Türkmenistan'da "Arkadağ'ın Sabahı" konulu uluslararası film festivali gerçekleştirildi.

Türkmenistan'ın Arkadağ şehrinde yapılan ve iki gün süren uluslararası film festivaline, Türkmen yetkililer, farklı ülkelerden yapımcılar, yönetmenler ve oyuncular katıldı.

Etkinlikte, Türkmenistan'ın dünyaca bilinen Ahal Teke atlarıyla gösteri sunuldu.

Film gösterimleri Arkadağ'daki Aman Gulmamedov Devlet Drama Tiyatrosu'nda yapıldı.