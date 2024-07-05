TurkNet'in abonelik ücretlerine zam

İnternet sağlayıcısı TurkNet, abonelik fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı. Böylece yıllık abonelik ücreti 499 TL'ye yükseldi.

İnternet sağlayıcısı TurkNet, abonelik fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı. TurkNet'in zamlı fiyatı, 15 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

TurkNet abonelerine son gönderdiği mesajda zam geldiğini duyurdu.

Yeni fiyata göre TurkNet aboneliğinin yıllık ücreti 499 TL oldu.

TurkNet abonelik fiyatları, bu yılın başında zamlanarak 299 TL'den 399 TL olmuştu.

TürkNet tarafından abonelere gönderilen mesajda ücretlerle ilgili şu bilgi verildi:

“Yeni fiyatlandırmamız öncesi ise mevcut kullanıcılarımıza çok avantajlı bir fırsat sunuyoruz. İsterlerse 31 Temmuz 2024’e kadar geçerli olacak 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı ile peşin ödemede aldıkları hizmetin fiyatını 499,90 TL yerine 399,90 TL’den ödeyebilir, internet hizmet ücretini bir yıl boyunca sabitleyebilirler.”