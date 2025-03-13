TurkNet, siber saldırıyı doğruladı: Hangi veriler çalındı?

İnternet servis sağlayıcı şirketi olan TurkNet’e siber saldırı düzenlendi.

Sosyal medyada gündeme gelen kullanıcıların kişisel verilerinin çalındığı iddialarının ardından kullanıcılarına bilgilendirme metni gönderen TurkNet, iddiaları doğruladı.

Metinde 11 Mart Salı günü gerçekleştiği, bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırıldığı ve güvenliğin sağlandığı kaydedildi.

Firmadan yapılan açıklamada siber saldırı sırasında herhangi bir kesinti yaşanmadığına dikkat çekildi.

TurkNet'ten yapılan açıklamada "Yaşanan saldırı, müşterilerimizin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamamakta olup, bu bilgiler uçtan uca güvendedir" denildi.

HANGİ BİLGİLER ÇALINDI?

Firmadan yapılan bilgilendirmede finansal bilgiler dışında kalan kişisel verilerin siber saldırıyla çalınıp çalınmadığına ilişkin herhangi bir bilgi ise paylaşılmadı.

Söz konusu saldırıların hedef alındığı veri tabanında kullanıcılara ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri bulunuyor.

"HERHANGİ BİR KESİNTİ YAŞANMAMIŞTIR"

TurkNet'ten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Değerli müşterimiz, TurkNet olarak kurulduğumuz günden bu yana, güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal yönetişimi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu açıklamayı da bu ilkelerimiz çerçevesindeki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.



Son dönemde, dünyada ve Türkiye’de örnekleri her geçen gün artan siber saldırılar, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef almakta olup, TurkNet’e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir.



TurkNet olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('KVKK') kapsamında alınan önlemlere rağmen kurumumuza ait veri tabanına bir siber saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır.



Yaşanan hadise sonrası hizmetimizde herhangi bir kesinti ve/veya sorun yaşanmamıştır.

"BİLGİLER UÇTAN UCA GÜVENDEDİR"