Türksat 6A, ilk test yayınını tamamladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat ​​​​​​​6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı" ifadesini kullandı.

#MilliTeknolojiHamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz #TÜRKSAT6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı. 🛰️@Tubitak @aselsan @TUSAS_TR @CTechBilisim pic.twitter.com/2PKsxtdb1O