Türksat 6A ilk test yayınını tamamladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A'nın ilk test yayınını tamamladığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türksat 6A, ilk test yayınını tamamladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.
Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı" ifadesini kullandı.
#MilliTeknolojiHamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz #TÜRKSAT6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı. 🛰️@Tubitak @aselsan @TUSAS_TR @CTechBilisim pic.twitter.com/2PKsxtdb1O— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 19, 2025