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Türksat 6A ilk test yayınını tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A'nın ilk test yayınını tamamladığını açıkladı.

Teknoloji
  • 19.02.2025 10:32
  • Giriş: 19.02.2025 10:32
  • Güncelleme: 19.02.2025 10:34
Kaynak: Haber Merkezi
Türksat 6A ilk test yayınını tamamladı
Fotoğraf: AA

Türksat 6A, ilk test yayınını tamamladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat ​​​​​​​6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı" ifadesini kullandı.

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