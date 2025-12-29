TÜRKSAT’ta 'tahsilat' sorunu: TV ve radyo kanalları borçlu

TÜRKSAT’ın 2024 yılı mali hesaplarına mercek tutuldu. Kurumun tüzel kişilerden alacaklarının 640 milyon TL’ye dayandığı belirlendi. Alacakların tahsil edilememesi nedeniyle kurumun mali yapısının bozulduğu kaydedildi.

TÜRKSAT’a yönelik Sayıştay denetimlerine göre, kurumun tahsil edemediği alacakları, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 639 milyon 725 bin TL’ye ulaştı.

Tahsil edilemeyen alacakların önemli bölümü, Kablo TV platformunda yayın yapan televizyon kanallarına kesilen ancak tahsil edilemeyen faturalardan oluştu. Bazı radyo ve televizyon kanallarının TÜRKSAT’a ödenmeyen fatura sayısının 50’yi bulduğu öğrenildi.

Bazı firmaların borçlarının mevcut teminatlardan karşılandığı, buna karşın yeni teminat alınmadığı da tespit edildi.

FAHİŞ ZARAR

Radyo ve televizyon kanallarından alacaklarını tahsil edemeyen kurumun, 2024 yılının 904,5 milyon TL net dönem zararı ile kapattığı bildirildi. Tahsil edilemeyen alacakların şirket gelirlerini olumsuz etkilediği, borcunu düzenli ödeyen kanallar açısından ise rekabet koşullarının zorlaştığı vurgulandı.