Türkşeker fabrikasında cüruf patladı: 6 yaralı

Eskişehir’de Türkşeker fabrikasında makine bölümünde döküm yapıldığı sırada patlama yaşandı. Cüruf patlaması sonucu altı işçi yaralandı. Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde bulunan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası’nda meydana geldi. Bölümde çalışan işçilerden H.G, S.G, M.T, C.M, İ.U. ve O.I. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. İşçilerden 5’i taburcu edildi. İş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Diğer yandan, Hatay Horu Yaylası’nda toprak kaymasını fark edip araçtan atlayan kepçe operatörü yaklaşık 200 metre uçuruma yuvarlandı. Kurtarma sırasında dört itfaiye personeli de yoğun efor nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Dörtyol ilçesine bağlı Rabat mevkisindeki Horu Yaylası’nda meydana gelen toprak kaymasını hisseden operatör, kendini araçtan atarak yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İtfaiye işçilerinin hayati durumu olmadığı kaydedildi.