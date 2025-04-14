Türkşeker Personel Alımı | Türkşeker işçi alımı ne zaman? Türkşeker 2025 personel alımı başvuru şartları neler?
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 2025 yılı için 1685 işçi alımı gerçekleştireceğinin duyurulmasının ardından Türkşeker personel alımı ne zaman araştırması hız kazandı. 2025'te Türkşeker bünyesinde 1685 kişilik işçi alımının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte adaylar başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, Türkşeker personel alımı ne zaman? Türkşeker 2025 personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar!
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ işçi alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri Türkşeker'in 1685 işçi alımı gerçekleşeceğini duyurmasının ardından araştırma konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan işçi alımı ilanına dair kadro ve branş dağılımı gibi detaylar belli oldu. 2025 yılı için Türkşeker bünyesinde istihdam edilecek 1 bin 685 işçi alımı hakkında Türkşeker işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler soruları gündemde. İşte detaylar!
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Türkşeker işçi alımı başvuruları 14-18 Nisan tarihleri arasında alınacak. İŞKUR üzerinden gerçekleşecek başvurular sonrası başvuran adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecek ve kura aşamasını geçen adaylar uygulamalı sınavlara çağrılacak.
Türkşeker işçi alımı meslek grupları:
- İş makineleri operatörü,
- Tır şoförü,
- Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,
- Kamyon şoförü,
- Makine bakım onarım teknisyeni,
- Elektrik teknisyeni,
- Bilgisayarlı makine teknisyeni,
- Metal teknolojisi teknisyeni,
- Döküm işçisi,
- Ambar işçisi,
- İdari destek görevlisi,
- Destek görevlisi,
- Kimya teknisyeni,
- Talaşlı imalat teknisyeni,
- Torna-Freze ve CNC işçisi,
- İnşaat teknisyeni,
- Meydan ve sevk işçileri,
- Endüstriyel otomasyon teknisyeni,
- Montaj kaynak işçisi.
İşçi alımı yapacak Türkşeker'e bağlı yerler:
- Ağrı Şeker Fabrikası'na 73
- Ankara Şeker Fabrikası'na 196
- Burdur Şeker Fabrikası'na 130
- Elazığ Şeker Fabrikası'na 45
- Erciş Şeker Fabrikası'na 79
- Ereğli Şeker Fabrikası'na 158
- Eskişehir Şeker Fabrikası'na 148
- Ilgın Şeker Fabrikası'na 132
- Kars Şeker Fabrikası'na 56
- Kastamonu Şeker Fabrikası'na 101
- Malatya Şeker Fabrikası'na 83
- Susurluk Şeker Fabrikası'na 121
- Uşak Şeker Fabrikası'na 115
- Yozgat Şeker Fabrikası'na 129
- Şeker Enstitüsü'ne 20
- Ankara Makine'ye 16
- Eskişehir Makine'ye 31
- Turhal Makine'ye 11
- Afyon İmalat'a 13
- EMAF'a 28 işçi
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI
Türkşeker işçi alımı başvuruları İŞKUR şubelerinden ve İŞKUR'un resmi internet adresi olan esube.iskur.gov.tr sitesinden gerçekleştiriliyor. Türkşeker işçi alımı başvuru ekranını görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Türkşeker İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRKŞEKER 1685 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimize ait Şeker Fabrikaları, Şeker Enstitüsü, Makine Fabrikaları, Afyon İmalat Birimi ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikasında (EMAF) belirsiz süreli çalıştırılmak üzere farklı eğitim düzeylerinde 1.685 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.
1. Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.
2. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.
3. Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablolar ilişiktedir.
İlanen duyurulur."