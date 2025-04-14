Türkşeker Personel Alımı | Türkşeker işçi alımı ne zaman? Türkşeker 2025 personel alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ işçi alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri Türkşeker'in 1685 işçi alımı gerçekleşeceğini duyurmasının ardından araştırma konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan işçi alımı ilanına dair kadro ve branş dağılımı gibi detaylar belli oldu. 2025 yılı için Türkşeker bünyesinde istihdam edilecek 1 bin 685 işçi alımı hakkında Türkşeker işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler soruları gündemde. İşte detaylar!

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Türkşeker işçi alımı başvuruları 14-18 Nisan tarihleri arasında alınacak. İŞKUR üzerinden gerçekleşecek başvurular sonrası başvuran adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecek ve kura aşamasını geçen adaylar uygulamalı sınavlara çağrılacak.

Türkşeker işçi alımı meslek grupları:

İş makineleri operatörü,

Tır şoförü,

Mekaniker buhar kazanları teknisyeni,

Kamyon şoförü,

Makine bakım onarım teknisyeni,

Elektrik teknisyeni,

Bilgisayarlı makine teknisyeni,

Metal teknolojisi teknisyeni,

Döküm işçisi,

Ambar işçisi,

İdari destek görevlisi,

Destek görevlisi,

Kimya teknisyeni,

Talaşlı imalat teknisyeni,

Torna-Freze ve CNC işçisi,

İnşaat teknisyeni,

Meydan ve sevk işçileri,

Endüstriyel otomasyon teknisyeni,

Montaj kaynak işçisi.

İşçi alımı yapacak Türkşeker'e bağlı yerler:

Ağrı Şeker Fabrikası'na 73

Ankara Şeker Fabrikası'na 196

Burdur Şeker Fabrikası'na 130

Elazığ Şeker Fabrikası'na 45

Erciş Şeker Fabrikası'na 79

Ereğli Şeker Fabrikası'na 158

Eskişehir Şeker Fabrikası'na 148

Ilgın Şeker Fabrikası'na 132

Kars Şeker Fabrikası'na 56

Kastamonu Şeker Fabrikası'na 101

Malatya Şeker Fabrikası'na 83

Susurluk Şeker Fabrikası'na 121

Uşak Şeker Fabrikası'na 115

Yozgat Şeker Fabrikası'na 129

Şeker Enstitüsü'ne 20

Ankara Makine'ye 16

Eskişehir Makine'ye 31

Turhal Makine'ye 11

Afyon İmalat'a 13

EMAF'a 28 işçi

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Türkşeker işçi alımı başvuruları İŞKUR şubelerinden ve İŞKUR'un resmi internet adresi olan esube.iskur.gov.tr sitesinden gerçekleştiriliyor. Türkşeker işçi alımı başvuru ekranını görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Türkşeker İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKŞEKER 1685 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda şu ifadelere yer verildi: