Türkü Akbayram'dan, babası Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yoğun bakımda tedavisi devam eden usta sanatçı Edip Abayram'ın sağlık durumuyla ilgili kızı Türkü Akbayram açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkü Akbayram, "En yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz" dedi.

Türkü Akbayram'ın paylaşımı şöyle:

"Babamız, Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup,en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz."

Babamız, Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup,en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz.#EdipAkbayram — Türkü Akbayram (@TurkuAkbayram) January 16, 2025

İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Edip Akbayram 10 Ocak'ta da ameliyat edilmişti. Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakıma alınmıştı.

Akbayram'ın tedavisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.