Türkü Akbayram'dan babası Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

53 gündür hastanede tedavi gören usta sanatçı Edip Abayram'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme oldu.

hurriyet.com.tr'nin haberine göre, iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmadan kısa bir süre önce geçirdiği zatürre nedeniyle tedavi gören Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasının durumunda bir değişiklik olmadığını belirterek, "Durumu ciddiyetini koruyor. Maalesef yeni bir gelişme yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Edip Akbayram 10 Ocak'ta da ameliyat edilmişti. Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakıma alınmıştı.

Akbayram'ın tedavisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.