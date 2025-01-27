Türkü Akbayram: Haydi canım babam, görecek günler var daha

Sağlık durumu iyiye giden usta müzisyen Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Babasıyla gittiği parktan paylaşım yapan Türkü Akbayram, "Babam, beni bu parka getirirdi. Şimdi ben kızımı getiriyorum. Ve gökyüzüne bakıp diliyorum ki, diyorum ki; "Haydi canım babam, görecek günler var daha" ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram, yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Ocak'ta tedavi altına alınmıştı.

Edip Akbayram 10 Ocak'ta ameliyat edilmişti.