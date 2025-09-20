Turkuaz Kart nedir? Turkuaz Kart kimlere verilir, ne işe yarar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ünlü şef Danilo Zanna’ya Turkuaz Kart vermesi sonrasında, bu özel statü yeniden gündeme geldi. Türkiye’de yüksek nitelikli yabancı çalışanlar ve yatırımcılar için oluşturulan Turkuaz Kart, uzun dönem ikamet ve çalışma iznini bir arada sunuyor.

TURKUAZ KART NEDİR?

Turkuaz Kart, uluslararası iş gücü politikası çerçevesinde yüksek nitelikli yabancılara verilen bir hak. Türkiye’de çalışmak ve yaşamak isteyen yabancılar için süresiz çalışma izni ve ikamet hakkı tanıyor. İlk üç yıl “geçiş süresi” ile verilen kart, bu süre sonunda yapılan başvuru ile süresiz hale getirilebiliyor.

TURKUAZ KART KİMLERE VERİLİR?

Turkuaz Kart, bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda uluslararası başarı göstermiş, Türkiye’ye katkı sağlayabilecek kişilere veriliyor.

Bu kapsama girenler:

Eğitim, deneyim ve bilimsel katkılarıyla yüksek nitelikli iş gücü olarak kabul edilenler,

Yatırım, ihracat ve istihdam alanında katkı sağlayan yüksek nitelikli yatırımcılar ,

Bilimsel ve teknolojik araştırmalarla ülke menfaatine katkı sağlayan bilim insanları ve araştırmacılar ,

Kültür, sanat ve spor alanlarında uluslararası başarı kazanmış kişiler,

Türkiye'nin uluslararası tanınırlığına ve Türk kültürünün tanıtımına katkı sağlayan yabancılar.

TURKUAZ KART NE İŞE YARAR?

Süresiz çalışma izni hakkı sağlar.

Türkiye'de uzun dönem ikamet imkânı tanır.

Kart sahibinin eşi ve çocuklarına ikamet izni yerine geçen belge verilir.

Sosyal haklar açısından Türk vatandaşlarına benzer bir statü sunar.

KİMLERE VERİLMEZ?

Geçici koruma altındaki yabancılara, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, askeri okul ve Polis Akademisi öğrencilerine Turkuaz Kart verilmez.