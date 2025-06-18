Türküler Can Atalay için söylendi

Haber Merkezi

Tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay’ın arkadaşları ve meslektaşları dayanışma etkinliğinde bir araya geldi. İstanbul’daki Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte türküler söylenip şiirler okundu.

Atalay’ın hukukçu arkadaşları tarafından düzenlenen ve sunuculuğunu gazeteciler Şule Aydın ve Timur Soykan'ın yaptığı etkinlikte adalet, özgürlük ve eşitlik talepleri dile getirildi.

Gecede Ferhat Livaneli Orkestrası eşliğinde sanatçılar Bulutsuzluk Özlemi, Cahit Berkay-Emrah Karaca, Ceylan Ertem, Grup Gündoğarken, Güvenç Dağüstün, Hüseyin Turan, Hüsnü Arkan-Dengin Ceyhan, İlkay Akkaya, Melike Demirağ, Onur Akın, Sadık Gürbüz, Suavi ve Zuhal Olcay sahne aldı. Ataol Behramoğlu ve Nebil Özgentürk ise geceye katkı sundu.