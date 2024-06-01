Türküler senfoni orkestrası ile buluştu

İBB Kültür A.Ş, geçtiğimiz günlerde ‘Senfonik Türküler – Deyişler’ konseri düzenledi. Katılımın yüksek olduğu konser, Hoca Ahmet Yesevi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

İBB Kültür A.Ş’nin organize ettiği konser ile türküler senfoni orkestrası ile buluştu. Doğu ile batıyı bir araya getiren konsere ilgi yoğun oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş.’nin organize ettiği ‘Senfonik Türküler – Deyişler’ konseri geçtiğimiz Perşembe akşamı Sultangazi ilçesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Konserde halk sanatçısı Kutsal Evcimen’e İsimsiz Orkestra eşlik etti. Doğu ile batının buluştuğu gecede Anadolu’nun duygusu, geleneği batı enstrümanları ile bir araya geldi.

Orkestranın şefliğini Yeşim Madanoğlu üstlenirken düzenlemeler Özgür Ulusoy ve Yunus Emre Gülbuz tarafından yapıldı.

Konseri dinlemek için salonu dolduran yurttaşlar performans karşısında etkilendiklerini aktardı.