'Türlerin Kökeni' kitabına kurşun!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı’nda binlerce kitapsever ve yayınevi bir araya geldi. Fuarda, Livera Yayınevi’nden çıkan Kim Bo Young’un Türlerin Kökeni adlı kitabı bir tabanca kurşunu çakılarak Livera Yayınevi standına bırakıldığı öğrenildi.

Olayın güvenlik güçlerine bildirildiği ve gerekli şikâyette bulunulduğu da belirtildi.

Livera Yayınevi Kurucusu Merve Bahçekapılı BirGün’e yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarımız her gün yaptığı gibi normal saatlerde standımızı açtı ve biz daha sonra Türlerin Kökeni kitabının üzerinde merminin saplandığını gördük. Güvenlik amirleri gelip baktı ve yorgun mermi olmayacağını söyledi” dedi.

Merminin kitabının son sayfalarına kadar saplandığını ve bu yüzden çekiç gibi bir alet aracılığıyla yerleştirildiğini düşündüklerini söyleyen Bahçekapılı, “Korkmadan bütün yayınlarıma devam edeceğim. Bu yapılan Türkiye’nin kültür camiasına yapılmış bir hareket. Açık alanda, kitap fuarının ortasında bir kurşun saplanmış bir kitap standımıza bırakılıyor. Geldiğimiz nokta korkunç. Biz hiçbir şekilde geri adım atmayacağız ve aynı yayın politikasıyla kitap yayınlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.