Turpun büyüğü AKP döneminde: Usulsüz atama ile kamu zararı

AKP hükümetleri döneminde yaşanan istihdam krizi, beraberinde liyakat tartışmasını da getirdi.

Türkiye’de milyonlarca genç iş bulmakta güçlük çekerken siyasal iktidar çevresindeki bir avuç şanslı azınlık, “AKP referansı” ile işlere yerleştirildi. Torpil, devletin en üst kademelerine kadar sıçradı.

İBB iştiraki İSKİ’ye AKP döneminde, mali denetimlere takılarak yargılama konusu yapılan atamalar liyakat tartışmalarını alevlendirdi. Aralarında TCDD ve PTT gibi kritik kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda kamu kurumu, “İktidarın arpalığı” olarak nitelendirilirken İBB bünyesinde de “Kayırmacılık” tartışmalarını akıllara getiren atamalar yapıldığı tespit edildi.

KAMU ZARARI

Sayıştay 6’ncı Daire, mali denetimlere takılan onlarca atama dosyasını Ekim 2025’te ele aldı. İBB iştiraki İSKİ’ye yapıldığı öğrenilen atamalarla ilgili yapılan yargılamalarda, “Kamu zararı” kararlarına hükmedildi. Dosyaların detayları ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

Dosyalara göre, İBB’nin AKP dönemini kapsayan atamalar ile toplam 28 çalışan, hak etmediği halde üst kadrolara atandı.

Atamalardan bazıları, şöyle sıralandı:

• Mühendis kadrosunda görev yapan çalışan, görevde yükselme sınavına katılmadığı halde 21 Ağustos 2017’de Projeler Şube Müdürü yapıldı.

• MEB’e bağlı endüstri meslek lisesinde öğretmenlik yapan kişi, 2010-2013 yıllarında sırasıyla Bilgisayar İşletmeni, Matematikçi ve Uzman kadrolarında görevlendirildi.

• Tekniker, Haziran 2017’de mühendis kadrosuna yazıldı.

• Genel müdürlükte tekniker kadrosunda görev yapan personel, görevde yükselme için aranan şartları taşımadığı halde Ağustos 2017’de Lojistik ve Ambar Şube Müdürü oldu.

• Bilgisayar İşletmeni kadrosunda görev yapan çalışana Eğitim Şube Müdürü unvanı verildi.

• Kurumda Sağlık Memuru kadrosunda görev yapan çalışan, sınava katılmadığı halde Ekim 2018’de mühendis kadrolarına atandı de maaşını mühendis kadrosundan aldı.

ZARARIN TAHSİLİ KARARI

Yargılamanın sonucunda Sayıştay, atamalar sonucu oluşan kamu zararının, atamalarda payı olan dönemin yöneticilerden tahsil edilmesine hükmetti. Kararlara yazılan karşı oy yazısında, 2020 yılı mali denetimlerinde tespit edildiği belirtilen usulsüzlükle ilgili 2020 yılındaki yöneticilerin hesap vermesi gerektiğinin belirtilmesi dikkati çekti. Ancak kararda, “2020’de ödemeyi yapanın, atamalardaki mevzuata aykırılıkları tespit etmesi mümkün değildir” denildi.