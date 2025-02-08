Turpun büyüğü AKP’yi kollamış!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 27 Ocak’ta “Turbun büyüğü” isimli basın toplantısıyla kamuoyuna duyurduğu, kendisi ve CHP’li belediyeler için “özel olarak görevlendirildiğini” vurgulayarak usulsüzlük yaptığını iddia ettiği bilirkişiye dair dikkati çeken bir ayrıntı açığa çıktı.

2019 seçimlerinden sonra yeni İBB yönetimi, AKP dönemine ait bazı işlemlerle ilgili suç duyurusunda bulundu. İBB iştiraki İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’nin (İSBAK) eski yöneticilerinin 2018 yılında “Araç içi kamera ve bilgisayar sistemi” ihalesinde yolsuzluk yaptığı iddia edildi. İBB Teftiş Kurulu’nun incelemelerinin ardından 22 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

65 MİLYON TL’LİK VURGUN

“İTaksi vurgunu” olarak bilinen ihalenin, Blink Bilişim Hizmetleri ile Mobilbil Endüstri Teknolojileri iş ortaklığına “adrese teslim” olarak verildiğine vurgu yapılan suç duyurusunda, ihalenin bu iş ortaklığına bırakılması için teknik şartnamenin değiştirildiği belirtildi. Böylece yaklaşık maliyeti 57 milyon lira hesaplanan işin 65 milyon liraya ihale edildiği iddia edildi.

Bilirkişi incelemesi yapılarak kamu zararının tespit edilmesi gerektiği ifade edilen suç duyurusunda, “Haklarında görevi ihmalde bulundukları ve/veya güveni kötüye kullandıkları yönünde kuvvetli şüphe oluşan İSBAK önceki dönem yönetim kurulu üyelerinin, önceki dönem genel müdür ve genel müdür yardımcısının, satış ve pazarlama Müdürünün, tedarik zinciri müdürünün, sinyalize sistemler müdürünün, elektronik sistemler müdürünün ve muayene ve kabul komisyonu üyelerinin sorumluluğu bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerekmektedir” denildi.

Teftiş Kurulu, ihalelere ilişkin 149 bin e-postayı da inceledi. Araştırma kapsamında özellikle 23 Haziran seçimleri sonrası “İTaksi” projesinde çalışan yöneticilerin, proje ile ilgili e-postalarının çoğunu kalıcı olarak sildikleri, bu işlemi gerçekleştirme konusunda birbirlerine bilgilendirme e-postaları gönderdikleri, daha sonra da belge ve bilgileri yok ettikleri tespit edildi.

‘‘YOLSUZLUK YOK’’ DEDİ

Suç duyurusunun ardından dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli bir savcıya gitti. Ardından da, Ekrem İmamoğlu’nun işaret edip adını açıkladığı, gazetecilerin tutuklanmasına neden olan bilirkişiye görev verildi.

Bilirkişi, 1 Aralık 2023’te hazırladığı bilirkişi raporunu savcıya gönderdi. BirGün’ün ulaştığı raporda, bilirkişinin AKP dönemi yöneticilerinin yolsuzluk yapmadığını belirttiği görüldü.

Bilirkişi, raporunun sonuç kısmında, “E-posta yazışmaları suç teşkil etmiyor. İhale, İhale Yasası’na aykırı değil. Kamu zararı oluşmadı. İhale adrese teslim değil ve ihaleye fesat karıştırma suçu oluşmadı” dedi.