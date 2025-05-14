Turpun büyüğü diye felakete sürüklediler

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bütçe açığını kapatmak amacıyla halkın üzerine yeni vergi yükleri bindirildiğini belirtti ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uygulamalarını ''halkın tepesine kabus gibi çökmek'' olarak nitelendirdi. Karabat’ın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

''Bütçe hedeflerinin tutmayacağını gören Mehmet Şimşek, yine halkın üzerine kabus gibi çökecek. Şimşek, ‘Bütün OSB'lerin, bütün hallerin, bütün şehirlerin giriş ve çıkışlarına kalıcı vergi memurları koyacağız’ dedi. Şimşek, kayıt dışılıkla mücadele bahanesiyle vergisini düzenli ödeyenlere daha fazla vergi ödetecek. Çünkü, yılın ilk 4 ayında Hazine nakit dengesi 1,1 trilyon TL açık verdi, faiz ödemeleri 685 milyar TL’ye ulaştı. 1,9 trilyon TL olan yıl sonu bütçe açığı hedefinin tutması imkansız. Bütçe disiplini bozuldukça Mehmet Şimşek vatandaşları, vergi mükelleflerini suçluyor. Ama Şimşek’in esas bakması gereken yer, 'turpun büyüğü' diyerek ülkeyi felakete sürükleyen Saray’dır.''